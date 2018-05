Alejandro Sanz pide perdón a su hijo en una foto de Instagram

Agencia Europa Press

No se sabe si su hijo lo habrá perdonado o no, pero los fans y seguidores del cantante lo han juzgado duramente, aunque también es cierto que muchos lo defendieron y aplaudieron su gesto de pedir perdón públicamente.

El artista ha tenido que leer comentarios en la foto de su hijo como este: "Juzgo duro porque así fui juzgado y a veces hay que aprender a la mala, la vida es dura...la paternidad no es un juego no es de probemos a ver si sale bien, me encanta la música de Sanz pero hay cosas que se quedan en lo más profundo de nuestros niños, yo pagué mis errores muy caro y soy menos que perfecto pero hay mucho padre inmaduro por ahí, famosos o no". (Le puede interesar: Alejandro Sanz lanza el tráiler de su documental)

Aunque también hay malos comentarios sobre la calidad de la foto, Sanz no la ha cambiado, ni la ha eliminado de su perfil. "A ver, ¿no tenías una foto mejor de tu hijo y, sobre todo, que no esté pixelada?", le comentaron algunos de sus seguidores, mientras que otros le exigían que no volviera a pasar, y el resto aprovechó la imagen y el mensaje para comentar su experiencia personal como padres o como hijos... (Le puede interesar: Alejandro Sanz revela su historia de vida)

Alejandro Sanz sintió tranquilidad después de haber pedido perdón a su hijo y eso es lo importante para él, queda en incógnito que Alexander haya sabido valorar el gesto de su padre y no le haya dado tanta importancia al descuido.