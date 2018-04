Los 80 están de regreso también en la moda

Amelia Toro: “En lugar de comprar moda, invirtamos en ella”

Daniela Suárez Zuluaga

La elegancia y el porte de Amelia Toro se ven reflejados en sus prendas. Esta diseñadora colombiana llega con una nueva colección que impone un estilo setentero y ochentero, pero sin dejar a un lado ni un solo segundo la moda actual. Una mezcla de tonos fríos y cálidos, diferentes texturas y variedad de estilos se suman a su sofisticada creación.

La combinación de morados y rojos, la resurrección de los tonos cafés, los aviadores, los gabanes y las faldas largas son protagonistas en este lanzamiento lleno de nostalgia y recuerdos, pero también lo son la tecnología, el pixel y las tendencias actuales. Prendas que remiten al pasado pero que nos sitúan en el presente son esenciales en esta nueva colección, que propone una puesta en escena diferente, con una temática y una esencia únicas.

La parte textil en el trabajo de Amelia Toro es, sin lugar a duda, una de las piezas claves a la hora de diseñar. “Para mí es importantísimo ponerme en el trabajo de buscar nueva tecnología, texturas, además de distintas formas de mostrar el color y diferentes estructuras dentro de una misma tela”, señala con temple y seguridad.

En el mundo de la moda hay diseñadores que tienen enfoques diferentes; hay unos que se inclinan por lo abstracto, otros por lo vintage. Pero en el caso de Amelia Toro, ella es parte activa del grupo para quienes es fundamental la costura. Cada una de sus prendas en esta colección busca mostrar justamente esa esencia de la que habla a través de su composición, creación y dedicación, en la que ella, desde la rama a la que pertenece, crea una identidad y un estilo original a partir de sus diseños.

En su carrera como diseñadora, Amelia Toro ha tratado de dar a conocer su concepto de lo que para ella significa “consumir”, que en su pensamiento prefiere reemplazar por “invertir”. La idea de adquirir pocas prendas de una calidad excelente y aprender a armar un ropero que no represente el consumismo excesivo de ropa, sino que, al contrario, fomente una conciencia sobre la importancia social que tiene aprender a consumir, es lo que ella como diseñadora implementa en su día a día.

Más allá del mundo del diseño, el ideal del consumo responsable ha tomado cada vez más fuerza en la última década, y no sólo por la contaminación ambiental que la industria textil produce; existe otra problemática grave al respecto: la explotación y esclavización de personas, sobre todo en el continente asiático. Según la diseñadora colombiana, detrás de una prenda que se llama Amalia Toro hay un trabajo de personas con familias bien remunerados capacitándose, y no esclavos de las confecciones, como lo hacen algunas marcas en otros países.

Esta situación particular da pie a una propuesta que Amelia Toro desea que se haga realidad: que se le informe al consumidor sobre lo que está comprando. “En la comida ahora exigen etiquetas en las que te informan qué es lo que estás consumiendo, pero tú no tienes ni idea de cómo están hechos los jeans que tienes puestos, ni la camisa que compraste ayer. Si yo te dijera que la fábrica que los está haciendo abusa de niños, tú no te los vuelves a poner o no los compras, pero tú no sabes. Volvámonos responsables y, en lugar de comprar moda, invirtamos en ella”. Esa es la premisa que esta exitosa diseñadora quiere dejar siempre en todas sus colecciones, sobre todo en la que se viene. Aprender a invertir en moda y no hacer de esta industria algo destructivo para el mundo que hoy habitamos.