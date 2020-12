En el proceso de reencontrarse con su propósito de vida, la artista y escritora descubrió en los mandalas una oportunidad para crear e inspirar.

Lleva más de cinco años con el emprendimiento de los libros de mandalas, ¿cómo llegó a esta idea de negocio?

Fue un proceso de vida. Estaba reencontrándome, como cualquier ser humano que estaba medio en la oscuridad, donde no sabía qué trabajo tener o qué quería ser cuando sea grande, pero ya era grande. Ya me había salido de mi primera carrera cuando empecé a pintar mandalas y eso me comenzó a transformar la vida. A partir de ahí empecé a hacer mi libro. Después me enteré de que Mandalas para el alma fue best-seller en 2015. Se volvió un movimiento tan especial, que esa también fue la fuente de inspiración para seguir metiendo la energía al público y a mí.

¿Cómo logró tener una conexión entre la espiritualidad, los sueños y la construcción del éxito?

Es un proceso que inicié a los 8 años, cuando mis padres me metían en talleres de crecimiento personal. Más allá de la espiritualidad, es el tema del equilibrio del ser y de poder fluir con el mundo y los seres humanos.

Siempre envía mensajes positivos, ¿qué la inspira?

Mi más grande inspiración son las personas. Me anima escuchar y entender los problemas, miedos y sueños de los demás. De ahí para adelante veo a mi familia, que son mi mayor tesoro y mi mayor inspiración. Los viajes y los seguidores también son fuente de inspiración. En el emprendimiento, mi padre fue mi gran motor.

¿Cómo hace para mantenerse positiva e inspirar a los demás?

En la vida cualquier ser humano tiene sus puntos de caída. La fuente de la felicidad es el agradecimiento. Cuando uno agradece, todo vuelve a renacer y a fluir. A veces hasta el éxito abruma, cuando estaba en mi mayor punto de éxito sentía que no iba a ser capaz. Recuerdo la primera vez que fui a una Feria del Libro en Bogotá y las personas se molestaban si quería ir al baño o ir a comer, porque había una fila tan larga de quienes querían que les firmara el libro. Al final del día me eché a llorar en un momento y mi papá me dijo que era increíble que incluso el éxito me estaba haciendo eso. Entendí que las derrotas y los éxitos más grandes nos abruman.

Le gusta viajar, ¿cómo ha tomado este tiempo de cuarentena para su vida?

La cuarentena ha sido increíble, porque fue el momento en el que más he podido crear. Lo sentí como si estuviera en una casita de muñecas haciendo lo que más amo, como si te llevaran a Disney y te dijeran ya te tienes que ir, pero tú te quieres quedar.

Además de los libros “Mandalas para el alma 1 y 2” ha escrito sobre mercado digital. ¿Cambian en algo el proceso de creación?

Los libros son mi gran pasión. He sentido la necesidad de escribir sobre los temas que me gustan y conozco. Muchos pensarán que si yo hago mandalas y hablo de espiritualidad no podría hablar de mercadeo. Sin embargo, acabo de graduarme de la carrera de marketing. Unas veces crees que lo que sabes es poquito y cuando lo compartes realmente les sirve mucho a los demás.

¿Cómo cierra Andrea Agudelo 2020?

Tengo entre mis proyectos montar mi propia empresa editorial, muy enfocada al tema de bienestar. En cuarentena estuve trabajando en un libro que se llama Mi vida en cuarentena. Sacaré uno de mandalas viajeros, agendas y libros de mapas de sueño para proyectar 2021.