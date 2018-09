Capítulos nuevos todos los jueves

Angélica Blandón: “A los 30 no eres ningún fracasado”

Daniela Suárez Zuluaga

¿Qué tan pasada de moda está una mujer a sus 30 años? Esa es la pregunta que se hace el nuevo proyecto de Caracol Series, en el que Angélica Blandón encarna esa etapa de la vida, que para muchas mujeres es sinónimo de crisis.

En este formato de drama con un toque de comedia, que pretende mostrar en varios capítulos de siete minutos la historia de Mariana Vélez, no habrá tabús. (Lea: Primeras imágenes de serie colombiana en Netflix)

El amor, el trabajo, el sexo y la familia componen un terreno que a los treinta parece ser un poco incierto. La edad de la intriga y la soledad cobija a Mariana de una manera en la que ella no esperaba y la lleva a preguntarse “¿y ahora qué?”.

“Pasada de moda 2 se basa en una etapa de la vida de la mujer que se llama la edad versátil y trata de lo que vivimos las mujeres cuando llegamos a los 30. El amor en Mariana, este personaje que estoy interpretando, no se le da, y sus matrimonios han sido por vía de escape ante la presión que le ha ejercido su mamá. En la serie interpreto a una mujer en crisis, que se siente estancada porque estudió psicología y nunca pudo trabajar en eso por dedicarse a otras cosas, y porque está en un punto en el que se pregunta todo el tiempo “¿qué voy a hacer con mi vida?”, comenta la actriz Angélica Blandón.

Mariana ha tenido que enfrentarse a que su madre le haga ciertos comentarios incómodos sobre su vida amorosa. La típica pregunta de “¿cuándo te vas a casar?” o “¿para cuándo los nietos?” hacen parte de su cotidianidad y de miles de mujeres más. En Pasada de moda, uno de los grandes objetivos es que tanto las mujeres como los hombres lleguen a sentirse identificados con la trama, para dejarles un mensaje claro: a los 30 no hay nada perdido. (Puede leer: La serie "Star Wars Resistance" estrena tráiler)

“Yo creo que eso es lo interesante de la serie, que plantea con humor que uno a los 30 todavía no es ningún fracasado y que aún hay tiempo para rehacer, para cambiar, para mejorar esos aspectos con los que no nos sentimos satisfechas, y a los hombres también les pasa, pienso que no es tanto una cuestión de género, sino más bien de quemar una etapa que a veces está llena de inseguridades e incertidumbre. Pero cuando estás en busca de la felicidad nunca es tarde”, cuenta la actriz.

Y es que para nadie es un secreto que la sociedad ha cambiado, y una de las fieles pruebas de ello, según Angélica Blandón, son las mismas mujeres. “Ahora nosotras estamos siendo más autónomas y tenemos la completa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, todo ha cambiado; para muchas de nosotras ya no es una meta casarse y tener hijos, y mucho menos vivir con alguien. Nos enfocamos en viajar y sacar adelante nuestros propios proyectos, luchar por ser emprendedoras y tener un papel importante en la sociedad actual”, asegura.

El concepto de “mujer exitosa” ha ido evolucionando y la sociedad misma se ha ido encargando de dejar a un lado esos estereotipos típicos y hasta arcaicos que señalaban la procreación como “meta mayor”, porque el poder femenino se está tomando el mundo entero. Ya no existen edades para el éxito, roles ni impedimentos, e incluso las mujeres están logrando tener espacios creados por ellas, como es el caso de Pasada de moda. (Lea también: Serie "Mr. Robot" finalizará tras cuarta temporada)

“Lo que me gusta también de la serie es que es femenina. Es lindo tener más proyectos que sean protagonizados y contados por mujeres. Esta es una historia que hicieron las mismas escritoras de Susana y Elvira, que han tenido mucho éxito con el tema de los tonos, las angustias y las necesidades que nos atañen a las mujeres”, dice Angélica orgullosa.

Con fenómenos tan fuertes en Colombia como el machismo, Caracol les abre las puertas a las mujeres, para que ellas puedan, por medio de este formato, ser las protagonistas de su propia historia y proyectarla mediante sus experiencias. Las creadoras de la serie, María Fernanda Moreno y Marcela Peláez, hicieron esta historia para mostrar ese choque generacional que hay en la actualidad, donde ya a los 35 años una persona no puede aspirar a un buen trabajo, un buen salario e incluso una buena relación amorosa.

Para Angélica Blandón, es un avance importante que en las producciones colombianas la mujer deje, poco a poco, de estar a la sombra del hombre. “En la televisión las mujeres todavía seguimos estando alrededor de una historia masculina, y tenemos que tener en cuenta que nosotras también somos consumidoras de contenidos y tejedoras de sociedad, necesitamos más espacios donde podamos confrontarnos, compartir nuestras inquietudes… Está bien vernos reflejadas dentro de los contenidos que nos ofrece el mundo del entretenimiento”.

La edad versátil no llega solo a los 30, es un mito; esa etapa inestable puede presentarse en cualquier etapa de la vida, sin distinción alguna. De hecho, la propia actriz aceptó que ya estuvo ahí, en medio de la temida crisis. “Yo ya pasé por la crisis de mi personaje, entonces me siento un poco identificada. Además yo creo que a todas las mujeres nos pasa, o nos va a pasar en algún momento… a unas antes o después. Hay etapas de la vida donde empiezas a sentir ciertas cosas que están ahí desde las hormonas”. (Le puede interesar: “Soy Luna”, la serie de Disney Channel, se despide del público colombiano)

La primera parte de la serie, que estuvo protagonizada por Natalia Jerez y se lanzó en 2016, ganó el premio a mejor serie web en los PRODU Awards, un reconocimiento hacia los nuevos formatos transmedia.

Uno de los factores que más caracteriza este proyecto es su originalidad, tanto en el libreto como en la propuesta audiovisual, lo que llevó a que María Fernanda Moreno y Marcela Peláez se animaran a escribir una segunda parte llena de humor y situaciones de la cotidianidad, que hará pasar a sus espectadores un gran rato.

La serie estará disponible en la página web de Caracol. Todos los jueves a las siete de la noche se sube un capítulo desde el 23 de agosto y, eventualmente, estará disponible la serie completa para quienes no les gusta esperar.