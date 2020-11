La terapeuta y coach presenta su agenda “Mujer Amor Propio 2021”, con la que invita a la planeación y a pasar de la palabra a la acción. Además, cuenta cómo su academia Pem Shakti se adaptó a los desafíos en estos tiempos de pandemia.

¿De qué manera la emergencia sanitaria afectó la escuela de danza que abrió desde hace más de 20 años?

En realidad, ya son 25 años de trabajo con mi academia Pem Shakti. La pandemia nos cambió la agenda a todos, pero trajo también grandes enseñanzas, entre ellas reinventarnos mil veces, adaptarnos y confiar en el proceso perfecto de la vida. Fue el primer año que no fui a Egipto (voy hace 23 años), al mundial de danza y llevo el equipo Colombia a competir. Teníamos nuestro espectáculo anual y Festival Internacional listo desde mayo para el Teatro Colon, 600 trajes hechos y 300 bailarinas que trabajaron un año en diferentes talleres y preparación. Gracias a Dios ya estábamos preparados para este momento, desde hace dos años tenemos una plataforma virtual donde ofrecemos nuestra formación académica de dos años, cuatro semestres en danzas de oriente y danza conciencia avalada por la Secretaría de Educación. Entonces seguimos con todas las clases y talleres virtuales y abrimos nuevos cursos libres para principiantes, lo bueno es que a través de la plataforma alumnas nuevas de todas partes de Colombia y el mundo han podido vincularse ‘online’, bailar durante pandemia y encierro ha sido una terapia y herramienta maravillosa para todos, para liberar estrés y rigidez, mover y alinear la energía, pasar de pensar tanto a sentir más y vivir en el ahora… (Archivo: La agenda y el propósito de Antonina Canal)

¿Cómo lleva a cabo las clases virtuales?

Ya desarrollé un ojo milimétrico para corregir movimientos y coreografías por Zoom, definitivamente la danza es pura energía y es increíble la transformación que sucede después de bailar. Estamos trabajando duro preparándonos para nuestro primer show virtual el 9 de diciembre en ‘streaming’ y un espectáculo especial en la apertura del Women Economic Forum para 200.000 personas ‘online’. Ha sido toda una aventura de grandes enseñanzas y una total reseteada en todos los niveles. Agradezco mucho la oportunidad de realizar el trabajo que amo y llegar a muchas personas que necesitan esta información.

¿Qué tanto ha sido posible seguir con sus actividades a través de plataformas digitales?

Me adapté rápido porque he comprendido que en la vida lo único seguro es el cambio. Quise al principio de la pandemia agradecer a las personas que siempre han apoyado mi conocimiento y trayectoria de 25 años y obsequié 100 clases gratuitas de danza oriental, meditación y mindfulness en Instagram live desde mi cuenta y canal de YouTube, hemos creado una comunidad importante y ha sido un vínculo maravilloso con la gente, he recibido mensajes muy lindos de todas partes del mundo. Ahora estoy dictando varios cursos en mi plataforma digital: mindfulness, empoderamiento y sabiduría femenina, aura-soma, numerología y por supuesto danza oriental y danza conciencia, además de las consultas individuales. Es un momento en el que necesitamos mucho apoyo para transformar los desafíos en oportunidades, reinventarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad.

¿De dónde surge el interés de Antonina Canal por ayudar a otras mujeres a resaltar su belleza interior y su potencial femenino?

Soy hija de una mujer muy empoderada y valiente, Mónica Dávila, mi madre me ha inspirado toda mi vida, me sacó adelante y a mi familia sola con dos trabajos de día y estudiando de noche. Fue pionera de fitness y yoga en Colombia, crecí con una gran maestra y guerrera que me enseñó de lo que somos capaces las mujeres, ella me dio alas y me empujó a cumplir mi misión de vida. Toda mi vida he sido una buscadora, una estudiosa del crecimiento personal y humano, la filosofía, la educación y la espiritualidad, me fui a vivir a India a los 18 años (cuando nadie iba a Oriente y parecía una locura) en un ashram en Rishikesh mi maestro me dijo: “Antonina tu misión es llevar los Himalayas y el Sahara a los Andes a través de la danza, la meditación y el cambio de conciencia que el mundo necesita, la mujer será la llave de esa transformación”. Años más tarde comprendí lo que me dijo… es clave el trabajo con la mujer porque es el centro del hogar, la madre, el útero, la columna vertebral de la familia.

En la actualidad vemos a una Antonina más feminista y totalmente enfocada a trabajar en pro de las mujeres, ¿a qué se debe?

Para nada me siento feminista, si bien soy defensora de las mujeres y he trabajado con más de 9.000 mujeres en mi labor como terapeuta y coach, además del trabajo con la danza. Se trata más bien de empoderar a la mujer, pero precisamente exaltando sus cualidades femeninas: su creatividad, receptividad, dulzura, sensualidad, feminidad, intuición y sabiduría en amor propio, trabajando de la mano y en equipo con el hombre, ya que somos el más poderoso complemento. Ser amorosa no significa ser débil, y tampoco volvernos tan fuertes que perdemos nuestra feminidad. En mis cursos enseño cómo sanar los arquetipos negativos de la mujer: la mujer macho, la víctima, la competitiva, controladora, superficial y dramática, entre otras, remplazándolos por los arquetipos positivos. Me apasiona el trabajo con la mujer porque es la puerta para sanar la sociedad. Aunque también atiendo hombres, el 90% de mis alumnas y pacientes son mujeres.

¿Qué poder tienen las afirmaciones que constantemente el ser humano se dice así mismo y cómo se puede utilizar este mecanismo para beneficio propio?

Las afirmaciones tienen el poder para mapear el cerebro con nueva información. El éxito de la repetición al hacer afirmaciones y decretos es crear un nuevo patrón de pensamiento en el que remplazamos pensamientos limitantes y creamos nuevos. Tengo libros llenos de afirmaciones por años y he visto cómo yo misma empiezo a crear esos cambios de hábitos, pensamientos y a manifestar la realidad que visualizo, escribo, decreto y afirmo. Mi nueva agenda Mujer Amor Propio 2021 está llena de afirmaciones de amor propio, abundancia, salud, sabiduría, relaciones y empoderamiento, precisamente para crear esta energía en 2021. El éxito viene de la repetición, en las afirmaciones está el cambio de patrones limitantes. Después de repetir y afirmar algo tantas veces, finalmente nos convertimos en eso porque creer es crear.

¿Cuáles son los errores más comunes en que cae el ser humano a nivel mental y que le impiden llevar a cabo sus objetivos de vida?

Nos quedamos mucho tiempo dándole vueltas a los temas en la “mente de péndulo” que divide, juzga, crítica, compara, se sabotea. Por eso en mis cursos hablo de las reglas básicas de la vida: vivir sin juicio, sin crítica y sin comparación porque cada vez que hacemos esto perdemos energía y creamos sufrimiento. Pensar demasiado trastorna la paz interior, necesitamos más acción y menos mente, nada es tiempo perdido, todo es tiempo aprendido, así que más vale atrevernos que dejar de hacer por miedo y generar frustración que con el tiempo se vuelve depresión o enfermedad. La vida son experiencias, y muchas veces no nos atrevemos a vivirlas por el “que dirán, o por no tener aprobación de otros, o no sentirnos suficientemente buenos” o por patrones de pensamientos limitantes adquiridos. El gran trabajo consiste en entrenar la mente, cambiar de hábitos y desarrollar la atención plena en el aquí y el ahora.

“Sí puedo y es fácil” es el lema que la caracteriza, ¿qué tan fácil es lograrlo en la realidad?

“Si Puedo y es fácil” es el título de mi segundo libro y de mi vida. Todo es posible cundo hay determinación, ganas genuinas de cambiar, amor propio y disciplina. Yo hasta ahora he logrado todo lo que me he propuesto, con mucho trabajo interior y acción con amor. Si puedo y es fácil es un mantra o decreto muy poderoso que empieza a transformar nuestra manera de percibir la vida, soltando todos esos anclajes del inconsciente de “no puedo”, “la vida es dura y difícil”, “es muy caro”, “soy una víctima”, etc. SI PUEDO Y ES FÁCIL es un método que nos invita a abrir infinitas posibilidades de acción, creación y empoderamiento desde la abundancia no más desde la carencia, creando un nuevo mapa mental.

¿Cuál es la importancia de tener una agenda con 336 páginas llena de inspiración y propósitos para cumplir nuestros sueños y objetivos en la vida?

Es clave tener una agenda para cada año porque así planeamos, visualizamos y decretamos la realidad que queremos crear en el nuevo año. Cada mes de mi agenda Mujer Amor Propio 2021 tiene un significado, una meditación, afirmación, un ritual de amor propio que es la relación más importante y duradera de nuestra vida. Está inspirada en las diosas de la mitología universal para inspirar nuestros días en sabiduría. También hay un planeador para organizar nuestros proyectos y sueños, un cronograma lunar: estar alineadas con las fases de la luna es clave para aprovechar su energía, ya que no todas las semanas son iguales. Esta agenda también contiene información sobre cómo crear nuestros días, meditar, baños energéticos y la importancia de la SORORIDAD: el trabajo en apoyo mutuo entre mujeres porque juntas somos más poderosas. La agenda está diseñada para volver a escribir a mano en una época donde casi todo se hace a través de un computador. Cuando escribimos ponemos emoción e intención y empezamos a crear la energía de manifestación.

¿Qué viene a nivel energético para 2021?

Sera un año numerología 5, la expresión de los 5 sentidos. Desarrollo de nuevas habilidades creativas, artísticas, nuevas aventuras y posibilidades de expansión si comprendemos el lenguaje del universo. Expresar quienes somos realmente y atrevernos a manifestar nuestros sueños y proyectos. Será el año del buey de oro, recoger la cosecha del trabajo y esfuerzo sostenido en el tiempo. Este 2020 fue un año de grandes cambios y enseñanzas a todo nivel, un caos importante para crear un nuevo orden. Para 2021 se trata de verdaderamente expresar esa nueva humanidad que se nos pide, mucho más compasiva, armónica, creativa, desarrollando una economía sostenible en comunión y respeto por la naturaleza. También será la era del trabajo en comunidad, la celebración de la diversidad, la inclusión y la igualdad en todos los niveles. Un año para dejar de pensar tanto y sentir más, cultivar el ser, el desarrollo humano y la expresión creativa en todos los planos.

¿Es posible cambiar o darle un giro al destino practicando la meditación, los rituales y las diferentes actividades que plantea en la agenda?

Por supuesto, somos los arquitectos de nuestro destino y tenemos libre albedrio, todo puede cambiar siempre si hacemos un trabajo consiente. Cuando cambiamos adentro todo empieza a cambiar afuera.

El próximo año, 2021, tiene 365 días, ¿por qué la agenda sólo tiene 336 páginas?

Porque los días están divididos por página, son dos días por hoja, tampoco quería una agenda tan grande. Es una agenda práctica, fácil de llevar, llena de color, sabiduría y magia. Además del planeador, hay inspiración para cada día, decretos, calendario lunar, rituales de amor propio, meditación par cada día, baños energéticos y el significado de cada mes inspirado en las diosas de la mitología universal. Es la agenda más linda y profunda que he hecho con mi editorial Sin Fronteras.

¿Tiene pensado sacar una agenda también para el público masculino?

Desde que entramos en el año 2000 cambio la polaridad, la numerología 1 cambio al 2, que es un número femenino. Todo este milenio se hablará de empoderamiento y despertar de la energía femenina que por su puesto tiene que ver con los hombres también, se trata de que ellos también despierten sus cualidades femeninas: sensibilidad, creatividad, receptividad, intuición y apertura para poder trabajar y crecer juntos en equilibrio. Esta agenda también la pueden tener los hombres, de hecho, varios de mis pacientes la han adquirido ya, porque es un lenguaje universal y la información es para ambos, se trata de expresar y despertar la conciencia femenina que está relacionada con el hemisferio derecho del cerebro.

¿Cómo es Antonina en su rol como madre, hija y empresaria?

Me veo como una mujer con muchos brazos, un poco el arquetipo de la Diosa Hindu Lakshmi. El desafío es mantener el equilibrio en todos los frentes, sin que nada se caiga porque cada rol es igual de importante. Soy muy feliz en mi trabajo, que también se divide en varios frentes: autora, bailarina, conferencista, terapeuta, empresaria. Más que un trabajo es la expresión de mi alma, es mi misión y me llena el corazón, me encanta trabajar con la gente, ver su transformación y florecimiento. Cuando eres independiente y emprendedor no existen horarios de trabajo estas todo el tiempo creando, y lo disfruto mucho, estoy apasionada por lo que hago y totalmente comprometida. El rol de madre y más el de cabeza de familia requiere mucha atención y dedicación, es una aventura maravillosa. Realimente nuestros hijos son nuestros pequeños grandes maestros, y grandes espejos. Disfruto mucho cada instante con mi hijo Aswan y tenemos una conexión muy especial. Agradezco la oportunidad de ser madre es una enorme enseñanza sobre el verdadero amor incondicional y la vida.