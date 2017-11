Diversidad y aceptación

Aquí entran todos

Aldo CÍvico

¿Por qué decidió lanzar con su exnovio Christian Castiblanco la campaña #[email protected]?

Por ser gais, a Christian y a mí nos ha tocado pasar por muchas cosas que a muchos de la comunidad LGBTI les toca pasar: la aceptación de uno mismo, esconderlo como un método de defensa para no ser señalados, y después ir en búsqueda de una aceptación que muchas veces no encontramos. Y luego encontrar que muchas personas importantes para uno no lo aceptan o no lo comparten. Eso te hace sentir diferente. A raíz de eso hay que pasar por la molesta tarea de encontrar un nuevo círculo de personas que se parezcan a ti. Es triste que en pleno siglo XXI haya personas que piensan que es una tragedia tener un hijo gay, como si uno lo eligiera. Afortunadamente, a mí eso no me ha pasado, pero sé de personas a las cuales los papás les quitaron el apoyo económico solamente por el hecho de ser gais.

¿Me puede dar un ejemplo de discriminación que le haya pasado recientemente?

A través de una página en internet había reservado con un amigo una cabaña aquí cerca de Bogotá, para estar juntos un fin de semana. Ya había pagado y todo, cuando me llamaron para preguntarme si la reserva era para dos hombres, y cuando le dije que sí, cancelaron la reserva. Le hice notar que esto era discriminar y la persona al teléfono me nombró otros hoteles que no aceptan gais.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de la campaña?

La petición que lanzamos en nuestro video es recoger firmas para que todos los establecimientos públicos que se consideran gay friendly o que apoyan la inclusión y la igualdad utilicen una bandera o un sello que queremos crear, para que nos podamos convertir en un país verdaderamente incluyente, dejando de lado el temor de expresarnos con libertad.

¿Por eso decidieron lanzar la campaña a través de la iniciativa del gobierno Causas Ciudadanas?

Sí, nos dimos cuenta de que existía esta iniciativa promovida por el viceministro Luis Ernesto Gómez. Pues ahí dijimos como ¡guao!

¿Qué les pareció tan increíble?

A nosotros nos quedaba como más o menos fácil recoger miles de firmas a través de la página Change.org. En verdad, no creí que la respuesta fuera tan inmediata, porque después de subir el video logramos recolectar 45.000 firmas en sólo 10 horas. Al otro día, el viceministro me había tuiteado y nos pusieron cita. Fue así que nos dimos cuenta de la influencia que podemos tener. Hoy siento como un llamado a utilizar mi plataforma también para lanzar un mensaje de responsabilidad social.

Pero esta no fue la primera vez que movilizó a su audiencia para promover los derechos de la comunidad LGBTI.

El año pasado hice un video cuando hubo la marcha contra las cartillas en colegios por el supuesto cambio en los manuales de convivencia. Es un video que hice con mi mejor amiga, Juana Martínez, que es también youtuber. El video tuvo mucha repercusión y me enteré de que hasta lo habían mostrado en una sesión del Congreso. Es el video que más se vio en mi canal. ¿Sabes? Ahí sí me di cuenta de la repercusión que nuestra influencia puede tener. Entonces me dije: “Bueno, hagamos algo más”.

¿Cuál fue el mensaje central de este video sobre las marchas contra las cartillas?

Primero fue un llamado a los padres que estaban marchando, porque varios de ellos probablemente tenían en casa un hijo o una hija gay. ¿Cómo se sentiría tu hijo sabiendo que estás marchando en contra de él? Fue un llamado de responsabilidad. La verdad, estábamos asombrados de que en pleno siglo XXI alguien pueda salir a la calle y marchar en contra de algo que es natural. Pues nos pareció algo muy fuera de lo normal y que estábamos retrocediendo como sociedad.

A raíz de estas experiencias, ¿como está viendo su papel de “influencer”?

Esto de pronto puede sonar egocéntrico, pero sí quiero dejar un legado, ¿entiendes? No quiero ser recordado simplemente como un youtuber famoso, sino hacer algo que sirva, que construya país. Por eso, cuando veo el efecto que está dejando esta campaña, y que estamos a puertas de firmar el decreto, eso me deja con mucha satisfacción. Yo soy gay y me parece cool que el país empiece a ser más tolerante, más incluyente.

¿Cómo van a saber que la campaña que están liderando será exitosa?

Cuando no haya más necesidad de hacer estos tipos de campaña. Cuando la gente deje de ver a los gais como raros. Cuando todo el mundo entienda que ser gay no es una enfermedad y aprenda a convivir con esta realidad. Por eso siento que una de las formas más fáciles para combatir la homofobia es naturalizar más la homosexualidad. Cuando esto se dé, los raros ya no seremos nosotros los homosexuales, sino los que no saben aceptar la diversidad y convivir con ella.

¿Cuándo se volvió un activista?

Pienso que fue cuando tenía 14 años. En ese entonces todavía no me había definido. No sabía si era gay o no. Durante un viaje con el colegio a Canadá, una noche los compañeros vinieron a mi cuarto para decirme que estaba pasando algo chistoso, y era que en el edificio de enfrente una pareja de hombres estaba teniendo una relación sexual. Y mis amigos hicieron un comentario: “¿Por qué te quedas mirándolos? ¿Acaso eres gay?”, Me lo dijeron de una manera muy fea. Yo les contesté: “Y si fuera, ¿qué?”. Ellos se quedaron callados y yo me sentí muy incómodo. Eso me dio mucha rabia y me fui. Fue una experiencia que me marcó, porque lo que sentí en ese momento no lo debería experimentar nadie. Y claro, pasan cosas más graves. Así, cuando empecé a darme cuenta de la influencia que mis videos tienen, pensé que deberíamos hacer algo todos juntos. ¿Sabes? Yo siento que al Juan Pablo Jaramillo de la infancia le hubiera gustado que hubiera la bandera gay que te hiciera sentir respaldado, como que estuviera en su lugar. ¿Sí me entiendes?

¿Ha pensado en hacer una campaña en las escuelas?

Para educar a los jóvenes hay que educar a las personas que los educan. Hay niños que se sienten atacados por sus docentes, por sus padres. Porque no sirve educar a los niños si los docentes son homofóbicos. Pero si Colombia hizo este show por unas supuestas cartillas que iban a dar en los colegios, ¡imagínate si sale una ley que obligue a los adolescentes y a los papás a atender programas de formación sobre la diversidad de género! Yo siento que obligar a eso es demasiado y que no es la mejor manera de erradicar la homofobia. Por eso pensamos en un sello, porque deja que los establecimientos tengan la libertad de declararse gay friendly. Yo siento que este, para ser auténtico, es un cambio que se tiene que dar poco a poco.

De hecho, escuchándolo me da la impresión de que le está apuntando a un verdadero cambio cultural. Además propone un acercamiento gentil, indirecto, pero no por eso necesariamente menos eficaz.

Pienso que eso lo entendí mucho desde una conversación que tuve con la mamá de mi mejor amiga, que es como mi segunda mamá. De hecho, antes de salir del clóset con mi mamá, yo ya se lo había contado a la mamá de mi mejor amiga. Y ella me dijo: “Mira, no sé cómo los tuyos lo vayan a tomar, pero solamente ten en cuenta que si a ti mismo te costó trabajo entenderte y aceptarte como gay, pues no juzgues a nadie por no poderte entender tan rápido como tú quieres”. No se le puede cambiar la mentalidad a la gente así tan fácil. Entonces, por eso tampoco quiero proponer algo que sientan que son obligados a aceptar.

¿Qué repuestas está recibiendo por su activismo?

Casi siempre, después de que lanzo esos tipos de videos recibo muchos mensajes de gente que me dice cómo era de homofóbica hasta que vio el video en el cual salgo del clóset y que mi contenido les cambió la manera de pensar. Eso me parece increíble, que alguien lo reconozca y se tome el tiempo de escribírmelo. Recientemente fui a una fiesta en Argentina y de repente alguien me dio un abrazo y me dijo: “No sé cómo te llamas pero vi un video tuyo y gracias a ti pude destapar que soy gay”.

En los años que vienen, ¿cómo quiere evolucionar como persona?

Como persona, a mí me gusta muchísimo ayudar, no solamente a los demás sino incluso a mis amigos y a mi familia. Quiero seguir conservando eso; ser como scout del mundo. Quiero que esa sea mi persona, además de seguir haciendo lo que me hace feliz. Eso: ayudar a la gente y seguir haciendo lo que me hace feliz.