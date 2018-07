Ashlee Simpson y Evan Ross protagonizarán su propio reality

BANG Showbiz

La cantante Ashlee Simpson y el también artista Evan Ross, hijo de la legendaria Diana Ross, se convirtieron en el nuevo blanco del canal de televisión E! -la cadena especializada en realities que lanzó a la fama a toda la familia Kardashian-, por lo que el próximo 9 de septiembre aterrizarán por todo lo alto en la pequeña pantalla estadounidense para dar a conocer los detalles de su agitada vida en común.



Al igual que otros programas centrados en la intimidad familiar de parejas famosas, como el ya cancelado 'Rob and Chyna', el título de este nuevo espacio televisivo refleja únicamente los nombres de sus protagonistas, 'Ashlee+Evan' y se espera que la primera temporada de la serie contenga las mismas dosis de intriga, drama y reconciliaciones que otras producciones de la compañía.





"Creo que en todas las relaciones sentimentales de personas que forman parte del mundo del espectáculo hay un componente de estrés y tensión. Pero también sé que si dos personas están destinadas a quererse toda la vida, no hay nada en esta industria que pueda acabar con el amor. No tenemos miedo alguno a que las cámaras afecten nuestro día a día y a nuestra relación", explicó Evan con gran seguridad.



Esta primera tanda de capítulos, que dará comienzo con un especial de una hora y, a partir de la semana siguiente, se verá continuada con episodios semanales de media hora, abordará los desafíos diarios a los que se enfrentan los artistas en su intento de compaginar a la perfección sus facetas de padres, cantantes, estrellas mediáticas y, sobre todo, de pareja enamorada.



Y es también probable que parte de la trama del programa gire en torno al deseo de Ashlee de repetir experiencia como madre -la artista tiene dos hijos: Bronx junto a su exmarido Pete Wentz y Jagger con Evan- y a las dificultades que semejante objetivo pueda traer a su familia



"Desde luego quiero tener al menos un hijo más. Me encanta ser y ejercer de madre. Quiero decir, no hay nada más importante en mi vida que mis hijos. Así que me gustaría mucho seguir en esa línea", explicaba la hermana de la también cantante Jessica Simpson en una entrevista reciente.