¿Ashley Benson es la nueva novia de la modelo Cara Delevigne?

BANG Showbiz

Hace meses que se hablaba de la posibilidad de que las dos se hubieran embarcado en una relación, sin embargo, la confirmación oficial de que entre Cara Delevingne y Ashley Benson existiría algo más que una bonita amistad llegó este lunes, cuando la segunda dejó un comentario tan escueto como revelador en una de las fotografías publicadas por la británica en su cuenta de Instagram y tomada durante la actual gira promocional de la película 'Her Smell' en el que ambas se encuentran inmersas.



Bajo una foto en que Cara aparecía posando con un sexy vestido de Balmain, Ashley comentó una sola palabra: "Mía". Si bien es cierto que las dos intérpretes ya fueron vistas en público el pasado mayo, saliendo de un concierto de Lauryn Hill en Nueva York, la ciudad en la que Ashley establecía recientemente su hogar, el hecho de que durante esa época y parte del verano a Cara aún se le relacionaba con Paris Jackson -un romance que esta confirmó más tarde que nunca fue exclusivo- consiguió que el vínculo entre la modelo y su chica pasara desapercibido incluso después de que comenzara a aparecer en sus respectivas redes sociales con cierta frecuencia.

Al margen de ser la última pareja conocida de Cara Delevingne, Ashley Benson tiene en su haber una importante carrera en la meca del cine. Su primer papel que obtuvo una gran repercusión mediática fue en la película 'Spring Breakers', no solo porque en ella compartiera reparto con las antiguas chicas Disney Selena Gomez y Vanessa Hudgens, sino también por la escena de sexo que protagonizaba con esta última y con James Franco, pero en los últimos años ha sido más conocida por su trabajo en las siete temporadas de 'Pequeñas mentirosas'.



La única incógnita que queda por resolver es qué animóa Ashley a cambiar de opinión y mostrarse algo más abierta acerca de su noviazgo.



"Creo que es lo mejor en cualquier relación. Yo siempre me he mostrado muy discreta con las mías porque me parece lo mejor", aseguraba hace unas semanas a People. "A ver, resulta muy complicado, no sé, no puedes librarte de esa atención cuando eres un personaje público. En mi caso intento mantenerlo lo máximo posible de mi vida en la intimidad".