Azealia Banks, la cara de otro escándalo en Hollywood

BANG Showbiz

Ya pasaron dos años desde que la rapera Azealia Banks y Russell Crowe protagonizaran un altercado en una habitación de hotel de Beverly Hills alquilada por el actor. Ambos han dado una versión de los hechos muy diferente, y en ese tiempo la estrella de la música cambió de opinión en varias ocasiones acerca de cómo proceder al respecto. (Archivo: Azealia Banks genera controversia con su blanqueamiento de piel)



En octubre de 2016, sin ir más lejos, aseguraba que no emprendería acciones legales contra el oscarizado artista para no darle más visibilidad a un asunto tan desagradable y que empañaba su carrera musical, pese a que en su momento sí se hubiera puesto en contacto con la policía para explicar cómo Crowe la había intentado estrangular antes de insultarla, escupirla y sacarla a la fuerza de la habitación. Sin embargo, en un nuevo giro de los acontecimientos, Azealia inició una campaña de "crowdfunding" para pagar los costos de una futura demanda contra la estrella de cine.



Su objetivo es recaudar un total de cien mi dólares para llevar al protagonista de 'Gladiator' ante la justicia y hacerle pagar por el "daño irreparable" que habría causado a su carrera y a su reputación. En el texto que escribió para justificar esta medida en el portal web a través del que espera obtener donativos, la joven de 27 años afirma que personalidades muy importantes de la industria comenzaron a ignorarla a raíz de lo sucedido. (Archivo: Nicki Minaj y Azealia Banks, furiosas porque no las nominaron al VMA)



"No se trata de conseguir dinero para mí, sino de demostrarle al mundo que las mujeres negras son víctimas constantemente de este tipo de violencia asquerosa por parte de los hombres en Hollywood y es vital enviar un mensaje, para demostrar que merecemos y obtendremos justicia en este tipo de situaciones", afirma.



Azealia prometió que cualquier compensación económica que reciba a raíz de esa batalla legal será donada a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para mantener limpios los océanos.



Por su parte, varios testigos afirmaron poco después que había sido la polémica artista quien inició el altercado, al burlarse de la música que su anfitrión había elegido para amenizar la velada y acusarlo después tanto a él como al resto de los presentes -otras diez personas- de ser unos "blancos aburridos". Cuando alguien de los allí reunidos salió en defensa de Russell y le frenó su comportamiento, ella -que había acudido como acompañante del rapero RZA- habría acabado por recurrir a las amenazas. El actor solo habría intervenido cuando Azealia cogió un vaso con la intención, aparentemente, de arrojarlo, ante lo cual él la habría reducido rodeándola con sus brazos y sacándola de la habitación, para después llamar al personal de seguridad del hotel y asegurarse que la escoltaran fuera del edificio.



En contraposición, Azealia -que por el momento solo ha recaudado unos 1.800 dólares- se reafirmaba hace unas horas en su historia original a través de una serie de vídeos publicados en Instagram y ya eliminados, en los que aseguraba que de no haber sido por esta polémica, la secuela de su mixtape 'Fantasea' habría visto la luz hace mucho tiempo.