El creador de la franquicia —que incluye “CSI Las Vegas”, “CSI Miami” y “CSI New York”— cuenta cómo fueron los orígenes de este proyecto dedicado a la investigación criminalística, que acaba de cumplir 20 años y tiene 34 temporadas

“CSI” cumplió veinte años, ¿cómo se siente al saber que creó una serie exitosa y duradera?

Veinte años al aire es un logro increíble. Pienso en la franquicia en total: CSI Las Vegas estuvo al aire durante quince temporadas, CSI Miami estuvo durante diez, CSI New York estuvo durante nueve temporadas; esas son 34 temporadas en total de televisión dramática procesal. Es un logro asombroso, no sé si alguna vez se repetirá. Fui parte de eso y estoy agradecido por eso.

¿Por qué considera que ha sido tan exitosa esta franquicia?

La franquicia entera fue hecha por Anthony Zuiker, Carol Mendelsohn y Ann Donahue, tres escritores que considero amigos y que realmente admiro; el show fue producido por Jerry Bruckheimer Television. Cuando veo el éxito que tuvo CSI Miami, pienso en que encontramos el nicho de inmediato, y el nicho era seguir el camino de CSI Las Vegas, pero tomar un giro a la izquierda y hacerlo diferente.

¿Cómo ha celebrado estos veinte años de “CSI” al aire?

No hay mejor forma de celebrarlo que pensando que está en circulación en estos hermosos países de Latinoamérica. Yo creo que eso es un verdadero regalo para cualquier escritor, productor o actor: el hecho de que el show aún vive. Yo celebro el hecho de haber estado allí. He aprendido tanto de esas experiencias que enseñan sobre hacer producciones de televisión de alta calidad, me volteo a ver esa gran experiencia y puedo decir que honro a esa audiencia que ha estado con nosotros. Es la mejor forma de celebrar. Yo tuve esa oportunidad y celebro que nuestras tres franquicias sigan vivas.

¿Le cambiaría algo al programa veinte años después?

Cambiaría el hecho de que paramos, continuaría haciendo episodios. Creo que el show tenía una vida para siempre. Honestamente, no habría mucho que yo cambiaría. Podría decir que este rol tan icónico interpretado brillantemente por David Caruso logró llevar su personaje a otro nivel. Creo que algo que me llama la atención pensando en el pasado es que nos dimos cuenta de qué era lo que a la audiencia le gusta ver. Y es que, a pesar del lujo, lo riqueza el poder y el glamur, no hay nadie que se salga con la suya si no hace el bien.

¿Cuál es el legado de “CSI”?

Creo que en general CSI, si miras al pasado, los procedimientos de policía siempre han sido un elemento básico para la guía de visualización de televisión. Si miras hacia atrás a programas como NYPD Blue, podemos decir que fue un logro brillante en la televisión en todos los ámbitos: escritura, actuación, profundidad de los personajes, historias emocionales y resonancia humana emocional. Sin embargo, creo que ese fue el mundo en el que entró CSI, NYPD Blue era lo más sofisticado, solo que CSI comenzó a resolver crímenes de forma distinta.

¿Cómo cree que habrían impactado en “CSI” los hechos actuales (COVID-19, protestas, elecciones en Estados Unidos e, incluso, el clima social)?

Siento que un show como CSI tiene vitalidad y autenticidad, y pienso que si hubiera continuado habría evolucionado, adaptándose a la realidad. Florida es un punto importante en cuanto a cambio climático. Es un tema que, sin duda alguna, hubiera abordado en el show. En Miami, por ejemplo, se miden los niveles del mar, entre otros factores, que muestran el estado del medio ambiente.

¿Y cómo sería en el caso de la pandemia?

El COVID-19 está afectándonos a todos, pero hay un grupo de héroes de primera respuesta que siempre están ahí para cuidarnos: la policía está incentivando y cumpliendo los procedimientos de cuidado para prevenir los contagios. En realidad, creo que todos aquellos que dan su vida por los demás, son verdaderos héroes y debemos honrar a todos esos hombres y mujeres que salen a hacer lo mejor que pueden. Claro está que primero ha sido el cuidado de ellos mismos.

¿“CSI” sigue siendo una referencia para las franquicias nuevas del mismo género?

Sí, creó una forma de abordar las historias sobre asuntos procesales en la resolución de crímenes. Hay varias series de esos géneros como Elementary, que han seguido ese legado de CSI. Deadline ha sido una serie que ha seguido el storyline de CSI y ha tenido un gran éxito. Sin duda alguna, CSI se convirtió en un referente y es una inspiración para otros shows.