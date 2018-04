Beso entre Ana María Polo y Catherine Siachoque causó furor en la entrega de los Billboard

Ana María Polo, la conductora del programa Caso Cerrado y la actriz colombiana Catherine Siachoque se robaron el show en la entrega de premios cuando Polo sorprendentemente le da un beso a la actriz y ella lo corresponde.

Polo y Siachoque se encontraban en el escenario para presentar al ganador de la categoría Latin Rhythm, que se llevó J Balvin por su canción “Mi gente” con la colaboración de Beyoncé y Willy William.

Polo se dirigía a los espectadores para dar un saludo y en medio de este comete un error. “Buenas noches Miami”, dijo la abogada cubana. La actriz Catherine Siachoque la corrige en medio de risas y le dice al público “buenas noches Las Vegas”. (Tal vez le interese: Así se vivió la entrega de los Billboard 2018)

La abogada cae en cuenta de su error se disculpa y de manera divertida añade “lo que pasa en las vegas se queda en las vegas”, seguido a esto le pide un pequeño beso a Siachoque, que duda unos instantes, pero al final se lo da y las dos repiten “se queda en Las Vegas”.

What happens in Vegas stays in Vegas @AnaPoloTV @siachoque se besan en #Billboards2018 @Telemundo pic.twitter.com/f1rLxN6C8C