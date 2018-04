Moda

Bogotá Fashion Week: "Las costuras del alma", el desfile que cerró tres días de moda

Bogotá Fashion Week ofreció tres días de moda. El evento permitió que cuarenta diseñadores mostraran sus diseños enfocados en resaltar a nivel nacional e internacional el ADN que tienen las empresas colombianas de este sector. Por esta razón, los participantes manejaron cuatro conceptos en sus propuestas: Tradición, Biodiversidad, Historias mágicas, y Arte y arquitectura. (Lea: La identidad colombiana, el tema de la nueva edición del Bogotá Fashion Week)

El diseñador Juan Pablo Socarrás fue el encargado de cerrar el evento bajo el concepto de "Historias mágicas". El bogotano optó por una colección inspirada en su familia. "'Costuras del alma' está inspirada en mi abuela paterna, Graciela Piñeras de Gutiérrez, quien aprendió a coser en los años treinta o cuarenta. Le enseñaba a otras mujeres. Siempre he pensado que a través de la costura las mujeres sacaban adelante a sus familias, le daban una oportunidad a sus hijos. Con la costura curan su alma".

Juan Pablo Socarrás creó más de 50 prendas con materiales como el paño, la lana y el tul, siluetas utilizadas en la sastrería. El modisto aseguró que estaba orgulloso de presentar su marca Socarrás en Bogotá Fashion Week. El público observó un homenaje a las mujeres costureras. "Sin duda alguna, siempre he dicho que donde hay una máquina no hay hambre porque una mujer que hace un ruedo puede darle de comer a sus hijos". (Lea: Cuarenta diseñadores muestran sus raíces colombianas en Bogotá Fashion Week)

El diseñador afirma que "Bogotá necesita una plataforma de moda para mostrar el trabajo de los diseñadores colombianos, lo que la Cámara de Comercio hace es un acompañamiento, no sólo para hacer un desfile, sino también lo hace para tener una industria bien montada, para que seamos más competitivos y, al mismo tiempo, le apuesta a las industrias creativas. La curaduría es como si me hubieran pagado una especialización en cualquier parte del mundo, me siento muy feliz de hacer parte de este proyecto y orgulloso de mostrar el trabajo de mi marca Socarrás en esta pasarela".

En las pasarelas de Bogotá Fashion Week también se exhibieron los diseños de Adriana Santacruz, Hebrante, Pessoa, Isabel Henao, Lina Cantillo, Pamela Duque, Carolina Estefan, Lorena Cuevas y Paola Tarazona.

El evento también tuvo una franja de conocimiento, Moda 360 con identidad, en la que participaron expertos nacionales e internacionales, que abordaron temas como moda en el mercado offline y online, interpretación de tendencias y la influencia de las redes sociales en ese mercado.