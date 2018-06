Bryan Adams habla sobre su relación con la princesa Diana

BANG Showbiz

Han pasado ya veinte años desde la muerte de Diana de Gales, pero su figura y -en menor medida- la de los hombres con quienes compartió su vida tras su separación del príncipe Carlos siguen generando la misma fascinación que durante la vida de la que fuera conocida como la princesa del pueblo.



En la década de los 90 se dijo que la madre de Guillermo y Enrique de Inglaterra había mantenido un romance con el músico Bryan Adams, una historia que contribuyó a cimentar en gran parte la canción que el canadiense escribió acerca de una mujer a la que definía como "la reina de todos sus sueños" y a la suplicaba que abandonara a su marido, un hombre cuyo nombre no llegaba a mencionar, pero que aseguraba que no era lo suficientemente bueno para ella. El polémico sencillo se titulaba Diana y el artista dejó de cantarlo en directo tras la muerte de Lady Di en 1997.



Ahora Bryan ha querido recordar a la inolvidable princesa, pero para aclarar de una vez por todas que entre ellos no llegó a suceder nada que superara la admiración platónica que sentía hacia ella y que con el tiempo dio paso a una sincera amistad.



"Éramos grandes amigos", ha recordado el cantante a su paso por el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen cuando el presentador le preguntó por la historia, corroborada por el antiguo mayordomo de Lady Di, de cómo solía entrar a escondidas en el palacio de Kensington. "Y no me hacía entrar a escondidas; sencillamente me presentaba allí y ya está".



Obviamente el intérprete no iba salir del atolladero tan fácilmente. Esa respuesta tan vaga no fue suficiente ni para el público ni para su entrevistador, que continuó insistiéndole hasta acabar preguntándole si habían sido "amigos con derechos", a lo que él respondió tras pensarlo un poco: "Ella era solo... éramos buenos amigos".



Eso fue lo último que Bryan Adams accedió a decir acerca de este tema antes de pasar a hablar de otras de sus amistades famosas, como la que mantiene por ejemplo con Elton John, a quien en su día llegó a enviar incluso una fotografía de su pene.



"Cuando le di el regalo me dijo: 'Voy a cambiar el marco'. Ahora la foto tiene uno dorado y creo que sigue adornando su chimenea", aseguró entre risas.