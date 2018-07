Cantante de Image Dragons cambió rutina física para lidiar con enfermedad

BANG Showbiz

"Lo siento por esta publicación cursi sobre deporte, pero en verdad me ha cambiado la vida y me ha ayudado a mejorar tras años de dolor crónico", compartió Dan Reynolds en Instagram.

A finales de 2016, el líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds, habló por primera vez acerca de los problemas de salud que lo obligaron a cancelar varias actuaciones. El cantante dijo que padece espondilitis anquilosante, una enfermedad autoinmune reumática que le causaba un dolor crónico. (Le puede interesar: Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons, se separa).

En aquel momento, el músico explicó que el mejor curso de tratamiento posible pasaba por realizar mucho ejercicio físico y controlar todo lo que comía, pero ahora usó sus redes sociales para compartir el impresionante cambio físico que ha dejado a sus fans sorprendidos.

"Solo unos pocos meses reorganizando mi estilo de vida/dieta/ entrenamiento y ahora tengo cero inflamación", escribió el cantante, quien etiquetó a su entrenador personal Brad Feinberg como muestra de agradecimiento.

"Estas imágenes del antes y el después ya lo dicen todo. Lo siento por esta publicación cursi sobre deporte, pero en verdad me ha cambiado la vida y me ha ayudado a mejorar tras años de dolor crónico. No puedo expresar lo agradecido que me siento por tener salud".

Aunque algunos podrían acusarle de querer alardear de sus músculos, y lo cierto es que estaría en su derecho, la verdadera intención de Dan Reynolds es animar a quienes se encuentren en una situación similar a la que estaba pasando él y hacerles saber que hay esperanza.

"Llevo una década luchando contra una enfermedad autoinmune (AS) que provoca la inflamación de todas mis articulaciones. Ahora por fin estoy libre de dolor, por fin he entrado en remisión y estoy más sano que nunca antes. Y se lo debo todo a este hombre, Brad. Una dieta correcta, vitaminas y ejercicio. Pronto compartiré todo esto con ustedes. A mí me ha cambiado para siempre”, dijo.