Carmen Villalobos se compromete con Sebastián Caicedo

-Redacción Gente

Sebastián Caicedo le pidió matrimonio a Carmen Villalobos. La pedida de mano no fue privada ni romántica, más bien muy pública. El artista, quien participa en el programa “Exatlón Estados Unidos”, no tenía comunicación con la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” desde hace un mes. (Le puede interesar: "Estoy feliz de volver a estar en los tacones de Catalina Santana": Carmen Villalobos).

La producción del concurso le dio la oportunidad a Caicedo de hacer una llamada, quien aprovechó para hablar con Villalobos.

“Princesita, te extraño demasiado”, le dijo Sebastián a Carmen. Y ella, emocionada tras recibir la inesperada llamada, le expresó: “¡Ay amor, yo te extraño más, te amo mucho, no sabes la felicidad que me da escucharte!”.

“Mi amor, tú eres mi motor, tú eres mi gasolina para estar acá, tú lo sabes”, respondió él, y agregó: “Quiero casarme contigo”.

Ella, incrédula, le preguntó dos veces “¿qué?”, momento en el que Sebastián Caicedo tuvo que explicarle que le estaba pidiendo oficialmente que se casara con él.

“¡Si, me quiero casar contigo… no lo puedo creer que me lo hayas dicho!”, respondió finalmente la artista.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, pues están juntos desde hace una década.

“Quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos en estos 10 años en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita como lo hemos llevado”, le dijo Caicedo a Villalobos durante la llamada.

En sus redes sociales, Carmen Villalobos expresó que la llamada fue una sorpresa de principio a fin.

“Quiero compartirles a todos ustedes, que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada. Aqui seguiré apoyándote babycito @jusecalo y esperándote mas que enamorada para vivir este momento frente a frente como siempre lo soñamos. Te amo con el alma, eres mi vida entera”. (Archivo: "Soy una mujer fuerte, independiente y con poder de decisión", Carmen Villalobos).

Carmen Villalobos se conocieron en el set de “Nadie es eterno en el mundo”, época en la que ambos tenían otras parejas. Tiempo después se encontraron en una fiesta de “Sin senos sí hay paraíso” y allí empezó la amistad que pronto se transformó en amor, el cual han logrado consolidar en estos 10 años entre viajes y trabajo.