Carrie Underwood, la estrella de la música country, se recupera después de un accidente casero

BANG Showbiz

Cuando en noviembre la cantante Carrie Underwood reveló que había sufrido un accidente al caerse por las escaleras de su casa de Nashville, en un primer momento dio a entender que, aunque aparatosa, las lesiones que había sufrido -una muñeca rota y varios cortes y magulladuras- no revestían demasiada gravedad y no suponían ningún riesgo para su salud.



Sin embargo, una vez en casa y más calmada tras el susto inicial, la estrella country acudía a las redes sociales para explicar que había sido necesario darle más de 40 puntos de sutura durante la intervención quirúrgica a la que se sometió y que las secuelas de la caída podrían ser permanentes.



Desde entonces, Underwood ha permanecido alejada de las cámaras y, en las pocas imágenes actuales que ha compartido en sus redes sociales, aparece siempre tapando su rostro de una manera u otra o posando de perfil, pero en una nueva aparición acaba de anunciar que por fin vuelve a reconocer a sí misma tras unos meses complicados.



"A nivel físico me está yendo bastante bien estos últimos días. Mi muñeca ya casi ha vuelto a la normalidad, he recuperado el 90 por ciento de la movilidad, y los médicos dicen que el 10 por ciento restante volverá con el paso del tiempo. Y mi rostro también se está curando sin mayores complicaciones. Es la primera vez que vuelvo a sentirme yo misma en mucho tiempo", explicó en un comunicado reciente.



"La parte positiva es que durante la recuperación he podido pasar más tiempo con Mike e Isaiah. Yo me refiero a este período como mi 'tiempo de relax obligado'. Creo que a veces este tipo de cosas suceden para obligarnos a bajar el ritmo".



En su momento, la artista ya advirtió a sus admiradores que, cuando por fin se sintiera preparada para regresar a la vida pública, podría lucir un aspecto algo diferente pese a que ni ella misma podía adelantar en ese momento hasta qué punto. El misterio se desvelará este mismo domingo, cuando está previsto que Carrie Underwood actué en los premios de la Academia de Música Country.