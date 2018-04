Channing Tatum y Jenna Dewan anuncian su separación

BANG Showbiz

Los actores Channing Tatum y Jenna Dewan Tatum han anunciado su separación tras nueve años de matrimonio alegando que se trata de un nuevo paso en su relación que han tomado de mutuo acuerdo y que solo han decidido compartir con el resto del mundo para evitar que surjan especulaciones o rumores malintencionados al respecto.



"Hemos decidido separarnos como pareja con todo el cariño posible. Hace muchos años nos enamoramos profundamente y hemos disfrutado de un viaje maravilloso juntos. Nada ha cambiado en lo que se refiere a cuánto nos queremos, pero el amor es una preciosa aventura que, por ahora, nos ha llevado por caminos separados", reza el comunicado que la ya expareja ha compartido en sus respectivas cuentas de Instagram, insistiendo en que el final de su relación no ha tenido nada que ver con terceras personas.



"Nuestra decisión no se ha visto motivada por secretos o cualquiera razón maliciosa; tan solo somos dos mejores amigos que han llegado a la conclusión de que era momento de darse espacio y ayudarse mutuamente para que pudiéramos llevar unas vidas lo más felices y plenas posibles".



Respecto a su papel de padres de Everly, la pequeña de cuatro años que tienen en común, las dos estrellas ya han adelantado que seguirán formando una familia muy unida por el bien de su retoño, además de asegurar que no volverán a pronunciarse sobre un tema tan personal en público.



La noticia ha cogido completamente por sorpresa a sus respectivos seguidores debido a la imagen de felicidad absoluta que Channing y Jenna proyectaban de cara al público. Si bien es cierto que la última ocasión en que aparecieron juntos sobre una alfombra roja fue el pasado mes de noviembre, para la premiere del filme War Dog: A Soldier's Best Friend, desde entonces ambos -sobre todo ella- habían hablado de su cónyuge en varias ocasiones con total normalidad.



Hace tan solo dos meses, en su canal de YouTube, la bailarina compartía un video rescatado del baúl de los recuerdos de su primera audición junto a su exmarido de cara a la película Step Up, en la que se conocieron y enamoraron. En otra entrevista a la revista Health, Jenna se pronunciaba una vez más sobre la satisfactoria dinámica que había establecido con el atractivo intérprete en el dormitorio, para aclarar que no programaban sus encuentros sexuales pero sí el tiempo que pasaban a solas.



Sin embargo, al echar ahora la vista atrás sabiendo que en el momento en que tuvo lugar la citada conversación el matrimonio muy seguramente ya se había separado de facto, llama la atención que Jenna se mostrara tajante a la hora de desmontar la imagen de pareja perfecta que les precedía.



"Cuando la gente nos dice que tenemos una vida perfecta, me dan ganas de gritar y de decirles que nadie es perfecto", reconocía ella con total sinceridad, adelantando el desenlace de su historia de amor. "No somos perfectos, ¿estás de broma? Nos peleamos como cualquier otra pareja, no estamos de acuerdo en algunas cosas, y hay días en los que no nos gustamos mutuamente".