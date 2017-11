Charlie Sheen niega haber abusado del actor Corey Haim

Redacción gente

Charlie Sheen fue acusado de abusar sexualmente del actor Corey Haim cuando éste tenía 13 años. El también actor Dominick Brascia ofreció una entrevista al medio estadounidense National Enquirer y aseguró que Haim le había confesado que el exprotagonista de la serie "Two and a half men" había abusado sexualmente de él en la época que rodaron juntos la película "Lucas", en el año 1996. (Leer Steven Seagal, otro de los señalados por acoso sexual en Hollywood).

El portavoz de Charlie Sheen envió un comunicado a The Hollywood Reporter y a E! News en el sostiene que "Charlie niega categóricamente estas acusaciones". (Galería Breve repaso por la vida de Charlie Sheen).

Charlie Sheen es conocido por sus problemas con el alcohol, las drogas y su comportamiento violento, motivo por el cual fue despedido en 2011 de la comedia "Two and a half men". En noviembre de 2015 informó públicamente que era portador del virus del sida. (Archivo "Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo": Charlie Sheen).

Por su parte, Corey Haim fue muy conocido en la década del 80 por su trabajo en "Murphy's romance", "Dream a little dream" y "The two Coreys", reality show que protagonizó junto a Corey Feldman entre 2007 y 2008. Haim murió en 2010 debido a una pulmonía, aunque inicialmente las autoridades habían dicho que la razón de la muerte era por sobredosis.

Fue precisamente Corey Feldman quien volvió a recordar hace un mes que Corey Haim había sido abusado sexualmente. Según Feldman, los menores de edad que trabajan en Hollywood son frecuentemente sometidos a abusos sexuales, un tema que trató en la biografía que lanzó en 2013 con el título "Coreyography: A Memoir", en donde asegura que tanto él como Haim fueron abusados cuando eran menores de edad y trabajaban en productos de Hollywood, aunque no dio nombres.

Sin embargo, según la Policía de Los Ángeles confirmó a The Hollywood Reporter que Feldman les presentó un informe que dio paso a una investigación.

"Cuando se presenta un informe sobre algo tan grave como este, se abre una investigación", dijo el detective Ross Nemeroff al medio estadounidense.

Desde que hace un mes se destapó el escándalo de Harvey Weinstein, Feldman aprovechó para revivir el documental de 2014 "An open secret", en el que se exhibe cómo los niños que trabajan en Hollywood son víctimas de abusos sexuales.

La madre de Corey Haim, Judy Haim, dijo que Feldman era un "fraude" y cuestionó sus motivos para hacer estas denuncias. Sin embargo, el mes pasado reconoció que su hijo sí fue abusado en una ocasión, pero sostiene que en Hollywood no existe una red de pedofilia como la que Corey Feldman quiere presentar en un documental que quiere hacer y por el que está liderando una campaña de recolección de dinero.