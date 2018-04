Charlize Theron subió 22 kilos de peso para su nueva película

-Redacción Gente

La actriz y modelo sudafricana, nacionalizada en Estados Unidos, interpretará un papel que sorprenderá a la audiencia. Marlo, una madre de tres hijos, es la protagonista de Tully, la nueva película que protafonizará. El proceso al que tuvo que someterse la actriz para subir 22 kilos no fue fácil, pero lo logró, y su cambio físico sorprendió tanto a sus fans, como a su familia y amigos.

"Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba solo para comer… Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso", afirmó la actriz.

El proceso para subir de peso nunca es fácil, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a comer en gran cantidad, como fue el caso de Charlize Theron, sin embargo lo logró, pero este cambio tan drástico le tomó mucho sacrificio, y la dejó envuelta en una fuerte depresión.

"Fue una gran sorpresa para mí. Me vino una tremenda depresión. Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiada azúcar. No fui una persona muy divertida durante la grabación de esta película", dijo Theron en una entrevista para Entertainment Tonight.

Cuando las grabaciones terminaron, la actriz comenzó a embarcarse en el proceso opuesto: bajar de peso nuevamente, tarea que le tomó casi dos años.

Esta película dramática con un toque de comedia, dirigida por Jason Reitman, se estrenará el 4 de mayo en Estados Unidos.