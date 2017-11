Chloë Grace Moretz habla de su noviazgo con Brooklyn Beckham

BANG Showbiz

"Creo que nos elegimos mutuamente. Llevamos ya varios años así, yendo y viniendo, pero cuando volvimos es como si no hubiera pasado nada de tiempo", dice la actriz.

A mediados del pasado mes de septiembre, Brooklyn Beckham (18) decidió confirmar lo que ya era un secreto a voces, que había retomado su romance con Chloë Grace Moretz. Para hacer la relación oficial, publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se refirió a ella como su "chica".

Desde entonces, ambos se han dejado ver paseando muy acaramelados por Nueva York, la ciudad adonde se ha mudado él para seguir estudiando, y este mismo lunes realizaron su -enésimo- debut como pareja sobre la alfombra roja en un evento organizado por Microsoft para promocionar su consola Xbox One.

Aunque no falta quien dude del futuro de su noviazgo, en vista de las numerosas rupturas que han protagonizado a lo largo de los años, a la actriz Chloë Grace Moretz no le cabe ninguna duda de que ha tomado la decisión acertada apostando por su relación.

"Creo que nos elegimos mutuamente. Llevamos ya varios años así, yendo y viniendo, pero cuando volvimos es como si no hubiera pasado nada de tiempo. Creo que eso es lo más importante, que seamos como un libro abierto el uno para el otro. Nos gusta tener nuestro pequeño mundo privado y me parece que eso es vital para ambos", ha explicado la joven actriz de 20 años a la revista Us Weekly.



Pese a la inmensa fama del hijo de David y Victoria Beckham y la curiosidad que despierta su nueva vida en Estados Unidos, Chloë Grace Moretz insiste en que ellos son una pareja como otra cualquiera.

"Tenemos un montón de cosas en común, y además compartimos la ropa. Bueno, en realidad yo le robo la suya, eso se acerca más a la verdad. Me parece que es adorable. Y yo le doy productos para la cara, y a cambio puedo coger sus chaquetas", bromeó, antes de añadir: "Lo importante es que podamos estar juntos, él y yo. No necesitamos mucho más que eso, nuestra mutua compañía, cada vez que podemos disfrutar de ella".

De momento, Chloë Grace Moretz ya ha conseguido ganarse el visto bueno de los padres de su chico, especialmente el de la diseñadora Victoria, a quien admira y respeta a partes iguales.

"Creo que cualquiera que diga que no se quedó impresionado al conocerla, estaría mintiendo. Para mí, es una de las mujeres más increíbles, inteligentes, sofisticadas, una de las mejores empresarias y madres que he conocido. Tiene un corazón enorme y es una persona maravillosa", afirmó.