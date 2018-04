Christina Aguilera volvió a los piercings

BANG Showbiz

Después de pasar una larga temporada alejada de la escena pública, durante la que le dio tiempo a comprometerse con su pareja Matthew Rutler, tener dos hijos y participar de manera intermitente en cuatro temporadas de The Voice USA, hace unas semanas Christina Aguilera volvía a estar en boca de todos al protagonizar una impactante portada para la revista Paper.



En el pasado, la cantante ya había escandalizado al mundo entero con sus atuendos provocativos, pero en esa ocasión su mejor herramienta para provocar un gran revuelo fue posar sin apenas maquillaje ni demás artificios para mostrar su "belleza natural". Esas fotografías consiguieron que muchos de sus fans se preguntaran si de cara a su nuevo disco -ese que llevan tanto tiempo esperando y que ella asegura que está al caer- la estrella volvería a reinventarse abrazando una imagen menos transgresora.



Pues bien, según se desprende de su más reciente publicación en las redes sociales, de cara a su regreso la artista estaría haciendo todo lo contrario en vista de que acaba de rescatar una de sus antiguas señas de identidad.



"Se me había olvidado lo mucho que me gusta hacerme piercings... estoy eufórica. Me pregunto qué más debería volver a hacerme...", aseguró en Instagram junto a una fotografía en la que aparecía perforándose el lóbulo de oreja izquierda y dando a entender que podría ser el primero de muchos.



En su momento, la antigua estrella Disney llegó a acumular más de doce pendientes repartidos en distintas partes de su anatomía, incluyendo la lengua, el ombligo, la nariz, el labio inferior y el pezón. De hecho, en la década de los 90 llegó incluso a 'inventar' un tipo de piercing vaginal, el 'Christina', situado en la parte superior de los labios mayores, pero hace ya más de una década que decidió quitárselos todos -excepto el del pezón- como una forma de "rebelarse" contra su propio pasado y debido además a que ya no necesitaba experimentar el "consuelo" que le brindaba el dolor asociado a hacerse un nuevo pendiente.