La experta en escenografía y montajes de exhibiciones museográficas habla de Expoartesanías Digital, la feria que le permite a la gente tener acercamiento con los artesanos y la historia que tejen detrás de cada uno de sus productos.

Durante este año realizaron la campaña “Artesanos, estamos contigo”. ¿Cuál es el balance?

La campaña tenía el objetivo de acompañar a los artesanos en diferentes necesidades que manifestaron. Al principio de la pandemia hicimos una encuesta con 2.200 artesanos líderes y nos dijeron que necesitaban apoyo en temas de alimentación, higiene, bioseguridad y acceso a créditos. También lideramos campañas para que la gente comprara artesanías nacionales y les dimos herramientas para que pudieran tener presencia en diferentes plataformas digitales y tengan oportunidades laborales, contactándose con el mundo. La virtualidad es el camino y está al servicio de los artesanos.

¿Cómo fue la reacción del público?

Hubo muy buena actitud y aceptaron la recomendación de la compra solidaria, que garantiza la supervivencia de las familias y contribuye a la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial que representan, porque detrás de cada artesanía hay una artesana, un artesano, una familia, una comunidad y una región.

¿La gente ha entendido cuál es el valor de la artesanía?

Yo creo que sí y me alegro de que esté ocurriendo. Creo que la pandemia nos ha permitido reflexionar sobre la necesidad de respetar la naturaleza, así como de la importancia de la salud y de respirar aire puro. Los artesanos tienen este conocimiento ancestral y al estar tejiendo en sus regiones también están haciendo reflexiones sobre todo esto. La artesanía no es un objeto cualquiera, porque refleja pensamiento, conocimiento y cultura; entonces, comprar una artesanía también es comprar un poco de oxígeno que viene desde la Colombia profunda.

¿Qué valor tiene hoy la artesanía como objeto artístico, considerando que una parte de la historia del arte menospreció el valor de las obras realizadas por indígenas y campesinos?

Hay cosas muy interesantes que han ocurrido recientemente… Tenemos artesanías colombianas en el Museo Cultural Histórico de Oslo (Noruega), gracias a un trabajo articulado que hicimos con Procolombia y la Embajada de Colombia en Noruega. Las artesanías colombianas se están exponiendo en uno de los museos más importantes de cultura e historia del mundo, y uno de los curadores del Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles (EE. UU.), el año pasado en Artbo encontró una “Barca de los espíritus” de la etnia wounaan del Chocó y la compró por ser una pieza única. Actualmente los curadores de arte valoran la artesanía, porque entendieron que comparte los mismos valores que el arte, lo cual es muy importante.

Este 7 de diciembre inauguran Expoartesanías Digital. ¿Por qué apostaron por el formato virtual?

Las comunidades solicitaron mantenerse en aislamiento, y el evento presencial es un riesgo que no quieren correr. Artesanías de Colombia los ha acompañado todo este año de manera virtual y aceptamos respetuosamente la solicitud de no querer exponerse a ningún contagio, y venir no era una posibilidad para ellos.

¿Qué encontrará el público en la feria virtual?

En la Tienda Expoartesanías participan 350 artesanos, hay 2.800 referencias y cerca de 28.000 productos representativos de los departamentos del país, y con esta tienda apoyamos a 350 artesanos representantes de cerca de 1.500 familias artesanas colombianas. También, el público puede visitar La Troja, la agenda cultural audiovisual y digital, que ofrece la posibilidad de tener ese contacto con las voces de los artesanos, los diseñadores y académicos, quienes conversan y comparten el conocimiento, y narran sus historias, su cultura, su técnica y sus reflexiones

Más allá de vender los productos, ¿qué objetivo tiene Expoartesanías Digital?

Hacemos un gran esfuerzo por comunicar ese valor que hay detrás de la artesanía y de los artesanos, pues ellos son guardianes de la cultura, de sus orígenes, de sus ancestros. Cuando uno compra un canasto no está adquiriendo un objeto cualquiera, sino una obra de arte y una obra única que, además, tiene la posibilidad de ser funcional y utilitaria, porque puedo decorar mi casa o vestirme con artesanías e identidad colombiana. No hay que olvidar que los artesanos son los primeros diseñadores y artistas que iniciaron en la elaboración de estos elementos para atender una necesidad, pero que tiene un pensamiento y una narración. Hay que aprender a leer las artesanías y valorarlas en su verdadera magnitud.