¿Como vivió Victoria Beckam la Boda Real?

BANG Showbiz

Entre los asistentes a la boda del año, no podía faltar el matrimonio Beckham, que una vez más volvió a deslumbrar con su elegancia y atractivo. En el caso de Victoria, a su llegada a la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, ya llevaba puesta su expresión imperturbable habitual que contrastaba con la sonrisa de su marido, y que podía significar que estaba emocionada de ser invitada por segunda vez a una boda real. (Le puede interesar: La boda real también paralizó a las redes sociales)

En vista de que la diseñadora no es precisamente un libro abierto en ese aspecto, ahora ella quiso explicar en una nueva entrevista que la pasó bien el sábado, en especial por el ambiente que definió la ceremonia religiosa y su posterior recepción.



"Fue una boda preciosa, increíble. Fue un día perfecto. Los dos parecían muy felices y todo el mundo se alegraba mucho por ellos. Meghan parece una mujer encantadora y genuina que lo quiere de verdad. Fue un momento muy real y honesto", aseguró la diseñadora para restar importancia, centrándose en lorelevante: la unión de dos personas que se aman. (Le puede interesar: Las mejores imágenes de la boda real entre Meghan Markle y el Príncipe Enríque)



Pese a que es consciente de que todas las miradas están puestas en ella en este tipo situaciones, para analizar al detalle su atuendo, la celebridad trata de no darle a sus estilismos más importancia de la debida.



"No estaba nerviosa, para nada. Me sentía muy honrada de que me hubieran invitado. Habría estado nerviosa si hubiese sido mi gran día", explicó acerca del atuendo que llevó, perteneciente a su colección primavera - verano 2019 y que llegará a su tienda el próximo noviembre. "La verdad es que fue un alivio no estar muy embarazada esta vez y poder elegir cualquier cosa que quisiera",añadió en referencia al enlace de los duques de Cambridge, al que acudió pocas semanas antes de dar a luz a su hija Harper. (Le puede interesar: Boda de Enrique y Meghan: revelan las imágenes oficiales)



Acerca del debate que se ha generado en torno al vestido firmado por la directora creativa de Givenchy que lució Meghan, y que algunos consideran que no se ajustaba lo suficiente a su silueta como para hacerle justicia, Victoria no ha dudado en darle su visto bueno al mismo tiempo que recuerda que el novio también tenía un aspecto increíble.