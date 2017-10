Conozca lo que tuvieron que hacer tres famosas para tratar el acné

Redacción gente

Muchas personas tienen falsas creencias sobre los famosos. Algunos los consideran perfectos, pero no es así. Ellos son humanos y tienen defectos como todo el mundo. En el programa La Red, de Caracol, las actrices Marilyn Patiño, María Camargo y Carolina Sabino contaron su desagradable experiencia con el acné.

Carolina Sabino mencionó que tuvo acné en su adolescencia, entre los 13 y 16 años, y que su mamá le ayudaba a hacer un remedio casero que consistía en realizar una mezcla de talcos y loción mentolada para la picadura de mosquitos. "Mi mamá, Myriam de Lourdes, me hacía una masita en la noche y me la aplicaba en los puntos donde me salía el acné y me funcionaba perfecto".

La actriz caleña Marilyn Patiño utilizó agua de azufre y crema dental durante las noches. Al estar expuestas a un gran público y grabaciones que implican luces y cámaras que realizan detalles en el rostro, la presión social fue más fuerte y en ocasiones tuvieron que recurrir al exceso de maquillaje.

Sin embargo, la cura la encontraron con expertos en el tema. "Para que quede claro, la única solución fue ir a donde un dermatólogo experto que me envió exámenes, descubrimos de raíz el problema y decidimos acabarlo", afirma Patiño.

Por su parte, Camargo, intérprete de Patricia Teherán en "Tarde lo conocí", cuenta que "fue un poquito traumático mi tema con el acné ". También tuvo que consultar a un experto y realizar un tratamiento con pastillas que, según ella, "hicieron efecto".

Sabino invita a los que sufren de acné a que "vayan al médico, oriéntense y tengan fuerza de voluntad para hacer los cambios que quiere en su vida".