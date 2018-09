En temporada hasta el 17 de noviembre

“Constelaciones”, amor en 360 grados

Juan Carlos Piedrahíta B.

Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor es el resultado de una obsesión. A Marcela Mar, quien conocía el texto original del inglés Nick Payne, se le metió en la mente que la versión protagonizada por ella debía realizarse en un espacio que tuviera una conexión directa, ojalá real, con los astros. Conocía de puestas en escena en países como Inglaterra, Estados Unidos y México, y a pesar de que las nóminas siempre eran estelares, les faltaba un ingrediente vital para la actriz: la participación del universo, con su magia, su oscuridad y sus destellos también.

Como productora, al lado de Francisco de Castro y Pedro Fernández, Marcela Mar adquirió los derechos de la obra y casi que de inmediato empezó a gestionar los trámites para realizar su montaje en el escenario óptimo del Planetario Distrital de Bogotá. Recibió algunas negativas y por eso archivó en un cajón durante un tiempo la historia, tan romántica como dramática, entre Marianne y Roland en Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor.

“La obra es innovadora en varias cosas; la primera es que nunca se había hecho en un Planetario Distrital, lo que le da un nuevo matiz al texto. La pieza está concebida para una actriz y un actor, así se hizo en Broadway con grandes figuras en todas las plazas. En Colombia nos la estamos jugando con un Roland compartido: una noche lo hace el mexicano Humberto Busto y la siguiente el mismo Roland es interpretado por Angélica Blandón”, cuenta Marcela Mar, para quien el hecho de exhibir la creación de Payne es uno de los máximos logros dentro de su trayectoria actoral.

Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor tiene la codirección de Fabio Rubiano y Sandro Romero Rey. Ambas cabezas se pusieron de acuerdo para identificar los alcances que debían tener Marianne y Roland sobre el escenario y lo que encontraron es que el Planetario Distrital les proporcionaba la posibilidad de realizar un montaje sobre el amor en 360 grados.

“Yo vengo de una generación que es la generación de la creación colectiva, en la que se comparten las experiencias de una manera muy estrecha. Así que el hecho de trabajar con Fabio Rubiano no fue nada difícil. En un principio pensé que se darían tensiones en el ambiente, pero me he dado cuenta de que somos muy buenos cómplices y que nos necesitamos el uno al otro”, asegura Sandro Romero Rey.

Marcela Mar (en el rol de Marianne) y Angélica Blandón y Humberto Busto (a cargo de Roland) están en escena mientras las estrellas del lugar los acompañan en la aventura de narrar una historia sobre las decisiones, las almas gemelas y el amor como condimento esencial de la existencia humana.

“En Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor me enfrento a varios retos. El primero es el texto, que tiene varios saltos sentimentales, temporales y espaciales. El otro gran reto es interpretar a un hombre, a Roland, y me ha tocado encontrar la mirada masculina dentro de mí. El personaje lo comparto con Humberto (Busto) y junto con la dirección he encontrado el balance de qué tan macho puedo llegar a ser”, dice Angélica Blandón, para quien las tablas y las series en las plataformas digitales son una muy buena alternativa laboral.

La otra cara de Ronald es el mexicano Humberto Busto, un actor de amplio reconocimiento que empezó a figurar en el medio artístico a partir de su participación en la cinta Amores perros, de Alejandro González Iñárritu. Debutó en el ámbito cinematográfico con éxito y desde entonces no ha parado de interpretar personajes de amplia recordación en América Latina. Su intervención en Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor implica otro escalón para el mexicano.

“Yo conocía muy bien el texto de Nick Payne y me parece retador por la misma exigencia de realizar esos saltos emocionales tan grandes. Se trata de que el público viaje con nosotros durante la exhibición de la obra. Creo que lo que más me parece entrañable de este montaje es que, al final de cuentas, muestra que, sin importar las decisiones, se puede seguir conectado con el alma amada”, dice Humberto Busto, quien está feliz de establecer un contacto más directo con el público colombiano.

Constelaciones... O las infinitas posibilidades del amor, que estará en temporada en el Planetario Distrital hasta el 17 de noviembre, es el abordaje del sentimiento amoroso desde distintas aristas y, con la complicidad de los astros, proporciona una mirada de 360 grados al ser humano y a sus relaciones interpersonales.

Funciones: jueves, viernes y sábados a las 8:30 p.m. Domingos a las 6:30 p.m. Información y boletería: www.tuboleta.com