La artista hispano-británica reflexiona sobre los valores que comparte con el personaje de “His Dark Materials”, serie de HBO, a quien califica de “heroína”.

Tiene quince años y mucha popularidad. ¿Cómo es la experiencia de ser la protagonista de una historia tan exitosa?

Que las mujeres sean protagonistas y no personajes secundarios fue lo que me convenció para participar. Estoy harta de que desde pequeñas nos inculquen los valores de que “debemos ser la gran mujer detrás del gran hombre” o nos enseñan a ser el apéndice, y lo que me encanta de His Dark Materials es que realmente Lyra es la heroína.

¿Cuál es el valor que más le gusta o el que comparte con Lyra?

Casi todas las mujeres del cine, la televisión o la literatura suelen conseguir lo que quieren por medio de su sexualidad y utilizando la tentación. Lo que me encanta es que como ella es niña, no tiene ese poder. Su poder realmente viene de ella, de su personalidad y de su fuerza interior, que me parece un aspecto muy importante para la gente joven, sobre todo para que las niñas pequeñas vean y digan “no por ser mujer tengo que utilizar mi sexualidad para conseguir cosas, con mi personalidad es suficiente”.

Lyra está creciendo y entrando justo en la adolescencia. ¿Dónde le gustaría verla en unos años?

Yo creo que la sexualidad es muy importante, no hay que evitarla y hacer que Lyra, de repente, sea una persona asexual simplemente… Me gustaría que Lyra fuera una mujer que no utiliza su sexualidad como arma, que no se deja utilizar por los demás y no sea un personaje secundario en su propia vida.

Y ahora que Lyra conoce a Will, ¿cómo le va en ese sentido?

Ella no cambia quién es y no cambia sus planes para seguirlo a él. Lyra le dice “tengo cosas que hacer”, si tú quieres también vienes, yo te ayudo, pero no voy a estar a tu servicio por ser una mujer. Lo bonito es que Will es la primera persona con la que tiene una relación entre iguales, que tienen la misma autoridad, una edad muy parecida y un pasado similar. Ellos se complementan, aprenden el uno del otro, y es precioso ver cómo ella se convierte en una persona mejor gracias al amor que él le da.

Tanto Dafne como Lyra se mueven en varios mundos. ¿Cómo ha sido su experiencia como actriz y cómo fusiona sus culturas al trabajo?

Pues nunca lo había visto así, pero sí… Vengo de dos culturas muy distintas, que son la sajona y la hispana, absolutamente opuestas, y me ha servido porque puedo estar con un grupo de gente británica y luego estar con los latinos o los hispanos. Me encanta estar con mi familia española y luego estar con la inglesa y ver las diferencias; la cultura hispana es más social, somos seres más de comunidad, de amigos, de familia, y tenemos movimientos culturales como la música, la danza; mientras que en las culturas sajonas el círculo es más pequeño, la música es diferente, eso se nota con la música navideña. Las diferencias se notan también en cómo asumimos el confinamiento; en España nos dio más duro el encierro.

“His Dark Materials” retrata seres humanos o instituciones que quieren controlar la sociedad. ¿Cuál sería la mejor forma para que las decisiones de otros no afecten la vida propia?

Todos estamos en este sistema que nos dice qué tenemos que ser, cómo tenemos que ser, cómo nos comportamos qué se puede y qué no se puede hacer. Y hay cosas que es verdad que no puedes hacer, porque soy partidaria de que tu libertad acaba donde empieza la del otro…. O sea, no puedes matar a una persona. Ahora, en tu casa puedes hacer lo que te apetezca. Lo más importante es que todo el mundo tenga criterio propio. No te puedes dejar guiar a ciegas por la persona que tiene el poder, porque la persona que tiene el poder también es un ser humano, también comete errores; no podemos ponerle una responsabilidad que no pueda llevar.

¿Qué nos puede adelantar de la relación de Lyra con la señora Coulter y lord Asriel?

Pues lord Asriel está bastante ausente, pero con la señora Coulter es muy compleja porque realmente, por mucho que no quiera, ella es su madre y es alguien a quien le tiene cariño. Es una relación muy compleja como de amor-odio. Lo duro es que Lyra se da cuenta de que, como es su madre, tienen cosas parecidas… y sentir eso con una persona que es psicopática es muy duro.