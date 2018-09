David Guetta quiere cambiar de vida después de la muerte de su amigo Avicii

El DJ y productor David Guetta no ha tenido reparo en reflexionar abiertamente sobre el impacto psicológico que tuvo en él la muerte de su buen amigo Avicii el pasado mes de abril, una tragedia que no solo le dejó sumido en un profundo pesar -al igual que al resto de la comunidad musical-, sino que además le obligó a reexaminar sus propios hábitos de vida para evitar que el estrés derivado de su profesión acabara ejerciendo un efecto similar en él.



"Todos nos quedamos petrificados cuando nos enteramos de lo ocurrido. Y además la noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, necesarias para cambiar completamente de vida. Yo también sentí que podría caer en una fuerte depresión si seguía sujeto a ese ritmo. Y yo soy una persona feliz, nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenía que reorganizar mi rutina para permanecer sano", comentó recientemente el artista.



El músico de 50 años es plenamente consciente, por otro lado, de que el exceso de trabajo, la presión por mantener intactas e incluso superar las expectativas de los fans, así como el desgaste físico y psicológico que se desprende de un trabajo como el suyo pueden terminar creando un destructivo círculo vicioso del que, en ocasiones, resulta muy difícil escapar. (Le puede interesar: David Guetta niega el consumo de drogas)



"Recuerdo que en alguna que otra ocasión Avicii me hablaba del número de conciertos al que se había comprometido, y me quedaba pensando: 'Esto es horrible, es una tortura'. Pero también sé que muchas veces es muy complicado decir que no, porque no quieres desaprovechar buenas oportunidades para tu carrera. Pero si sigues diciendo que sí y nunca paras, al final te acaba pasando factura", aseguró al hacer referencia a la peligrosa combinación que forman la vulnerabilidad emocional y los excesos de la vida nocturna. (Lea también: David Guetta regresa a Colombia en noviembre)



"En nuestro mundo, hay algo que todos los DJs tenemos en común, que es ese estilo de vida algo extraño que puede colocarte en un lugar de riesgo emocionalmente hablando. Si eres un artista, en mi opinión, es porque sientes que tienes algo que decir, algo que compartir con los demás, una visión muy concreta de lo que te rodea. Eso significa que por lo general eres una persona hipersensible, y ese estilo de vida puede ser un combustible muy peligroso para esa hipersensibilidad", comentó con preocupación.