“Del caos al cielo”, las canciones de Fito Páez en escena

Juan Carlos Piedrahita B.

Daniel Calderón tardó seis años elaborando las piezas que integran este musical, en el que participan más de 30 actores. No se trata de una biografía, es más bien una aproximación a las canciones del argentino.

A pocos seres humanos se les ocurre establecer un vínculo entre las palabras y las piedras. Fito Páez es una de esas excepciones y para poder justificar su comparación, asegura que ambas, tanto piedras como palabras, simplemente están ahí. No son buenas, ni malas. No quieren provocar daños, pero tampoco están interesadas en motivar extraños beneficios al género. Dentro de sus características no existen intereses, necesidades ni conveniencias. Están ahí al servicio de las personas y, en definitiva, son ellas las que se deben ocupar de lo demás, de buscar sus cómplices.

Fito Páez, cuyo verdadero nombre es Rodolfo, no se afana en la teorización de cada palabra utilizada dentro de su discurso musical. Se deja llevar por lo que siente en el momento y sin mayor censura y, sin temor a las perspicacias futuras, las plasma en el papel. Así ha producido todas sus creaciones y por más intelectuales que parezcan algunas de sus afirmaciones, él no se llena la cabeza de cuentos ni explicaciones. “Son frases, son canciones. Nada más. No hay que complicarse tanto”, concluye, y sólo regala el espacio para un suspiro adicional.

Ese carácter pragmático lo leyó Daniel Calderón desde que se aproximó, por casualidad y por influencia de su hermano mayor, a la obra del rosarino. Al comienzo, identificó que eran frases de otra generación, de una época distinta a la suya, aunque el entorno planteado en el desarrollo de sus letras, era un bien común a locaciones que se extienden desde el norte de México hasta La Patagonia argentina. Aquí, lo que valía para Calderón era la historia.

Fito Páez consiguió hablarle al oído a Daniel Calderón y mientras más repetía una canción en su reproductor de discos compactos, más aumentaban sus ganas de poner todo eso que exhibía el argentino en sus canciones en una pieza teatral. La vestimenta de su iniciativa actoral todavía no tenía un modelo definido, pero la esencia, esa suculenta manera de describir personajes, contextualizar escenarios y mostrar conflictos de comienzo a fin, no podía echarse por la borda.

Al sentir que Fito Páez compartía muchas de sus atmósferas con él, Daniel Calderón entró en el proceso de elaboración de un musical basado en sus canciones. Jamás contempló la posibilidad de hacer una biografía del personaje, porque lo que más le interesaba era exhibir la entraña de su composición. En ese proceso tardó seis años, momento en el que entraron y salieron composiciones, mientras que otras quedaron seleccionadas para un miniconcierto al final. Así nació el musical.

“Del caos al cielo es una creación original que se convierte en espejo en cualquier calle del mundo, porque nace de la inspiración de las canciones de Fito Páez. Hay temas universales en la propuesta del artista, que en conjunto con las coreografías, diálogos y música en vivo, hacen de ésta propuesta un show impactante y de corte muy latinoamericano”, cuenta Daniel Calderón, quien escogió que su puesta en escena tuviera la intervención de más de 30 actores sobre las tablas.

Tres parejas en distintas etapas de la vida son los protagonistas de Del caos al cielo, y ellos con sus relaciones deben cumplir con el propósito de contextualizar las palabras de Fito Páez, poner en escena sus canciones y exhibir la esencia de su música desde mediados de la década del 80, cuando incursiona en el mercado discográfico, hasta la actualidad de su sonido.

“Del caos al cielo”. En temporada del 15 de noviembre al 14 de diciembre, a las 8:00 p.m. en Casa E (Av. Cra. 24 # 41-69, en Bogotá). Información y boletería en www.tuboleta.com.