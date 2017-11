Despiden a presentador de NBC News por denuncias de acoso sexual

AFP

La cadena de televisión NBC News despidió de forma fulminante este miércoles a su famoso presentador Matt Lauer, muy popular en Estados Unidos, tras ser acusado por una colega de "conducta sexual inapropiada", en una nueva réplica del terremoto Weinstein.

Horas después del anuncio, la revista de entretenimiento Variety publicó el testimonio de varias mujeres que, bajo anonimato, también afirman haber sido acosadas por él.

La noticia surge una semana después del despido del presentador estrella de las cadenas CBS y PBS, Charlie Rose, después de que salieran a la luz ocho mujeres acusando al célebre entrevistador de haberlas acosado sexualmente.

Para sorpresa general, la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino The Today Show junto a Lauer, fue quien anunció su salida del canal.

La nota, firmada por el presidente del consejo de administración de NBC News Andy Lack, explicaba que la decisión fue tomada tras "una queja de una colega sobre la conducta sexual inapropiada de Matt Lauer en su lugar de trabajo".

"También teníamos razones para creer que podía no tratarse de un incidente aislado", agregó Andy Lack.

Lauer es una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense. Desde 1997 presentaba The Today Show y, según la prensa, en 2016 renovó su contrato dos años, con un salario anual de 20 millones de dólares.

Varios medios apuntan que los presuntos hechos ocurrieron en los Juegos Olímpicos de invierno en Sotchi en 2014, que NBC transmitió en Estados Unidos.

El abogado de la presunta víctima declinó confirmar a la AFP la información, pero manifestó su satisfacción por la celeridad con que NBC actuó atendiendo las acusaciones de su cliente hechas la noche del lunes.

Manipulador

Varios medios estadounidenses desempolvaron inmediatamente una entrevista con la periodista estrella Katie Couric, quien contó en 2012 que Lauer, de 59 años, a quien acompañó en The Today Show durante más de una década, "le pellizcaba a menudo las nalgas".

Otras personas, incluido el expresentador del canal MSNBC Keith Olbermann, dijeron el miércoles que detrás de la imagen de yerno ideal que se había forjado, Lauer tenía fama de ser autoritario y manipulador.

El presidente Donald Trump también reacción en Twitter: "Wow, Matt Lauer acaba de ser despedido de NBC por 'comportamiento sexual inapropiado en su lugar de trabajo'. ¿Pero cuándo los altos ejecutivos de NBC y Comcast serán despedidos por publicar tantas fake news? ¡Fíjense en el pasado de Andy Lack!".

Trump fue entrevistado en septiembre de 2016 por Lauer durante la campaña, de quien dijo entonces que era "muy profesional" y "fantástico".

En un segundo tweet pidió el despido de Phil Griffin, ejecutivo de MSNBC, y de Joe Scarborough, presentador de la cadena al que apoda "Joe el psicópata".

El presidente libra una batalla contra la mayoría de medios, cuya cobertura no le es favorable y a los que acusa de publicar "noticias falsas".

Siendo candidato republicano, Trump se vio obligado a defender su propio comportamiento inapropiado hacia las mujeres, tras divulgarse una grabación de 2005 del programa "Access Hollywood" en el que se jactaba de poder toquetear a las mujeres por su fama.

El multimillonario, que se disculpó por ese comentario en octubre de 2016, ahora cuestiona la autenticidad del video, según The New York Times.

Varios periodistas cuestionados

Desde las revelaciones sobre el famoso productor de cine Harvey Weinstein, los casos de comportamientos inadecuados, agresiones sexuales, acoso o violación de hombres famosos se han acumulado.

Las denuncias han alcanzado a Hollywood, los deportes y la política, que ya han afectado a varios congresistas en ejercicio.

Ante la proliferación de casos, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el miércoles que todos los legisladores y colaboradores sigan una formación obligatoria contra el acoso sexual.

Las denuncias también se multiplican en los medios. Este miércoles la Radio Pública de Minesota (MPR) informó que despidió a Garrison Keillor (75), conocido por presentar el programa de culto A Prairie Home Companion, también por "conducta inapropiada" hacia una compañera de trabajo.

A principios de este mes Michael Oreskes, jefe de redacción de la cadena de radio pública estadounidense NPR, renunció por "comportamiento inapropiado" tras unas revelaciones del The Washington Post. Fue acusado de abrazar bruscamente a dos mujeres que aspiraban a un trabajo mientras era jefe de la oficina de Washington de The New York Times en la década de 1990.

Uno de los corresponsales del Times en la Casa Blanca, Glenn Thrush, también fue suspendido por la dirección del diario la semana pasada después de que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual.