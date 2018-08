Ed Sheeran insinúa que se casó con Cherry Seaborn

Con información de Bang Showbiz

Los planes de Ed Sheeran y su prometida Cherry Seaborn consistían en contraer matrimonio en algún momento de este año, pero puede que la pareja se haya dado más prisa de lo que se esperaba.

En sus últimas apariciones públicas y entrevistas, el cantante ha realizado varios comentarios muy curiosos cuando se le preguntaba por su próximo paso por el altar -como, por ejemplo, que siempre le han gustado las ceremonias pequeñas- que bien podrían ser su forma de confirmar indirectamente que ya es un hombre casado. (Le puede interesar: Ed Sheeran le crea cuenta de Instagram a sus gatos).

"Bueno, en realidad nunca hago nada de manera demasiado pública", aseguró Ed Sheeran al portal Access Hollywood, dando a entender que su boda podría haber sido un discreto acontecimiento que haya conseguido pasar por completo desapercibido.

En una ocasión diferente, el artista se limitaba a encogerse de hombros ante la insistencia de otra publicación que le interrogaba acerca de las nuevas especulaciones sobre su enlace 'secreto', para reconocer que nunca le entusiasmó la perspectiva de reunir a cientos de invitados para su gran día.

"Ni siquiera me gustan los grupos grandes de gente en las mejores ocasiones, así que... nunca quise una boda a la que asistieran muchas personas", confesó al portal Entertainment Tonight, formulando su opinión en pasado.

Por otra parte, no hay que olvidar que el pasado febrero también hubo rumores que Ed Sheeran y Cherry Seaborn se habían dado ya el 'sí quiero' después de que él fuera visto luciendo lo que parecía ser una alianza matrimonial, aunque más tarde el intérprete confirmó que se trataba solo de una maniobra para que, llegado el momento, nadie se diera cuenta de que se habían casado.

Los rumores sobre el matrimonio de Ed Sheeran y Cherry Seaborn llegan justo cuando se lanza en Apple Music "Songwriter", un documental dirigido por Murray Cummings en el que el cantante presenta una visión única del proceso de composición y escritura en la música.

"La inteligencia fílmica de Murray documenta el duro trabajo de crear una canción de principio a fin", dice el músico que presentó el largometraje en el Festival de Cine de Berlín.

"Songwriter" sigue el proceso de creación del álbum de Ed Sheeran, "Divide". En el filme, los espectadores se meten de lleno en el intenso y colaborativo proceso que produce uno de los hits más grandes en la carrera del artista. Además, el documental ofrece a los fanáticos una mirada a la niñez de Sheeran a través de su archivo familiar de imágenes.

En medio de itinerario de gira que tiene a Ed Sheeran componiendo en autobuses, una finca en Malibú y lujosos cruceros, el músico trabaja con el legendario productor Benny Blanco y con músicos de la talla de Amy Wadge, Johnny McDaid, Foy Vance, Ryan Tedder, y Julia Michaels para perfeccionar múltiples canciones sin perder el beat en ningún momento. Por medio de estas interacciones Cummings revela a Sheeran como un vulnerable y talentoso compositor, donde la admiración es mutua entre él y sus colaboradores.

"Decidí hacer algo diferente", dice el director. "No voy a mostrar la fama. No quise paparazis, gritos de fanáticos o grandes escenarios. No quise sentar a nadie para hacer entrevistas, porque tampoco quería contarle a la audiencia cómo algo se construía, únicamente quería mostrárselos y ya. Y quería que el foco de todo fuera la composición", agrega.