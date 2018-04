Eileen Roca: al altar con el amor de su vida

La ex señorita Colombia y actriz Eileen Roca y el administrador Juan Pablo Silva se reencontraron después de haber terminado su relación de cinco años. Ahora la felicidad le sonríe a la pareja.

En el 2009 la actriz y ex reina de belleza Eileen Roca se hizo novia del administrador y financiero Juan Pablo Silva.

Luego de cinco años de romance, su relación terminó. Sin embargo, el amor entre estas dos personas parece ser más fuerte que cualquier adversidad, según lo que pudo establecer la Revista Vea.

Hace unos meses, Eileen y Juan Pablo se reencontraron, hablaron sobre sus sentimientos, evocaron el pasado mutuo y, sobre todo, aclararon muchas cosas.

“Tuvimos la oportunidad de hablar, de decirnos todo lo que sentíamos y pensábamos”, manifestó emocionada Eileen Roca.

A pesar del paso del tiempo, el sentimiento entre los dos estaba ahí, intacto, y por eso retomaron su noviazgo basado en la confianza.

“Nunca me ha gustado ni me gustará que tenga escenas románticas o de besos con otro, pero ella me da confianza para creer”, le dijo Juan Pablo Silva a la Revista Vea.

En Brasil, cuando estaban de vacaciones al final del año pasado, Juan Pablo le propuso a Eileen que fuera su esposa. Y ella aceptó.