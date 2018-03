Está por realizarse la autopsia

El caso de Adea Shabani, un misterio por resolver en Hollywood

Redacción gente

La imagen en una cámara de seguridad en Hollywood es el último registro en vida de la actriz y modelo Adea Shabani. Ella salió de su casa en la población californiana el pasado 23 de febrero, al parecer lo hizo en compañía de Chris Spotz, su pareja reciente y quien, además, era su vecino de residencia.

Familiares y amigos informaron sobre la desaparición de Shabani y de inmediato comenzó el proceso de búsqueda de la joven. En la investigación, el primero en ser citado fue Spotz, quien manifestó no tener conocimiento del paradero de la actriz.

A pesar de sus declaraciones, las autoridades siempre consideraron a Chris Spotz como el principal sospechoso en este caso. Lo mantenía vigilado y el 22 de marzo, cuando él quería abandonar el Estado en compañía de una mujer, se inició una persecución cinematográfica que culminó con la muerte del hombre, quien se disparó en la cabeza con su propia arma.

La policía de Los Ángeles continuó con la búsqueda de Adea Shabani hasta que encontró un cuerpo sin vida en la Spenceville Wildlife Area, a unos 80 kilómetros al norte de Sacramento, en una zona rural de California. A pesar del estado de descomposición, los rasgos coincidían con los de la actriz de 25 años.

“En este momento creemos que esos restos son del cuerpo de Adea Shabani", comunicó un portavoz de la División de Homicidios de la Policía de Los Ángeles. Más adelante manifestó: "No podemos decir de manera concluyente que se trate de ella porque el estado de los restos impidió una identificación positiva”.

El cuerpo hallado en una fosa de escasa profundidad será sometido a una autopsia, procedimiento con el que se establecerá sí se trata de la actriz que logró una destacada participación en la cinta All or Nothing (2017). Por ahora el caso de Adea Shabani est todavía un misterio por resolver en Hollywood.