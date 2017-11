El comediante Louis C.K. admite acusaciones por conductas sexuales inapropiadas

Cinco mujeres señalaron que el estadounidense se masturbó frente a ellas. "Pero lo que aprendí tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes el poder sobre otra persona, pedirle que vea tu pene no es una pregunta. Era un problema para ellas", mencionó el humorista.

El comediante estadounidense Louis C.K. admitió este viernes haber tenido una conducta sexual inapropiada después de que The New York Times revelara acusaciones de cinco mujeres por haberse masturbado frente a ellas, en medio de un creciente escándalo por el acoso en Hollywood. (Lea: Humorista Louis C.K. es acusado por cinco mujeres de conducta sexual indebida)

"Estas historias son ciertas", admitió el humorista, de 50 años, en una declaración enviada por su representante a los medios estadounidenses, donde C.K. disfruta de gran popularidad.

The New York Times publicó el jueves acusaciones de las mujeres diciendo que el premiado comediante se masturbó o pidió masturbarse frente a ellas o mientras hablaban por teléfono en distintos incidentes que se remontan a finales de la década de 1990 y hasta 2005.

"En su momento, me dije que lo que hacía estaba bien porque nunca mostré mi pene a ninguna mujer sin preguntarle primero, lo cual también es cierto", dijo C.K. en un comunicado.

"Pero lo que aprendí tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes el poder sobre otra persona, pedirle que vea tu pene no es una pregunta. Era un problema para ellas. El poder que tenía sobre estas mujeres es que ellas me admiraban", precisó.

"Y manejé ese poder de manera irresponsable", agregó.

El estreno el jueves de su nueva película I Love You, Daddy fue cancelado de forma abrupta, lo mismo que una aparición suya en el show The Late Show with Stephen Colbert, del canal CBS.

Después de producir un primer show del comediante en abril, Netflix decidió no producir el segundo previsto, calificando las acusaciones como "inquietantes" y el comportamiento del actor como "poco profesional e inapropiado".

La empresa FX Productions, en tanto, canceló el final de los cuatro shows que estaba haciendo con Louis C.K. y las remuneraciones correspondientes. Aunque, "por lo que sabemos, su comportamiento en la serie producida para FX ha sido profesional (...) este no es el momento para que haga programas de televisión", precisó la compañía en una declaración.

El canal HBO anunció que ya no está entre las celebridades invitadas a un evento benéfico el 18 de noviembre, y que sus proyectos ya no estarían disponibles en su plataforma de video a demanda, según medios estadounidenses.

Además, su agente Lewis Kay lo abandonó el viernes por la noche. "A partir de hoy, ya no represento a Louis C.K.", tuiteó.