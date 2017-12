El príncipe Enrique dice que su prometida ha pasado una Navidad "fantástica"

agencia Efe

El hijo menor de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales, de 33 años, anunció el pasado mes oficialmente su compromiso con la actriz norteamericana, de 36 años, con quien se casará el próximo 19 de mayo en el castillo de Windsor.

Enrique participó hoy como editor invitado en un programa especial para la emisora británica BBC Radio 4, en el que entrevistó, entre otros, al expresidente estadounidense Barack Obama y durante el cual abordó diversos asuntos de interés como la salud mental o las Fuerzas Armadas.

Durante su comparecencia en ese espacio radiofónico, el príncipe habló también sobre los recientes festejos navideños, a los que se unió este año Markle en la residencia de la soberana británica en Sandringham.

Preguntado, en tono distendido, cómo le había resultado a su novia la experiencia de conocer a la "familia política", Enrique respondió: "ha sido fantástico" y Markle "la ha pasado realmente bien".

Cuestionado por una de las presentadoras del programa, Sarah Montague, sobre más detalles acerca de las navidades reales, Enrique comentó que Markle y él se habían alojado esos días junto con su hermano y su cuñada, los duques de Cambridge, en la residencia de Anmer Hall, en Norfolk, cercano a la propiedad de Sandringham de la soberana.

Enrique reveló que en las navidades de la familia real "siempre hay un elemento familiar y también está el elemento laboral" y agregó: "juntos, nos lo pasamos muy bien".

"Hemos disfrutado mucho quedándonos con mi hermano y con mi cuñada y corriendo detrás de los niños (el príncipe Jorge y la princesa Carlota. Ha sido una Navidad fantástica), dijo.

"Piensa que tenemos una de las familias más grandes que conozco y cada familia es compleja. Pero ella ha estado absolutamente maravillosa", observó sobre su prometida.

La pareja, que se comprometió tras poco más de un año de relación tras haber sido presentados por una amiga en común, se unió a la comitiva real el día de Navidad.

Los novios fueron fotografiados en actitud relajada y sonriente de camino a la iglesia de Santa Magdalena, donde asistieron el pasado día 25 al tradicional servicio religioso navideño.

Durante el programa de la BBC hubo bromas sobre si Obama, amigo desde hace años del príncipe, había sido invitado al enlace real, a lo que Enrique contetó: "No lo sé, ni siquiera hemos enviado invitaciones o la lista de invitados, quién sabe si estará invitado o no, no voy a estropear la sorpresa"