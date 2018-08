En su concierto en Detroit, Taylor Swift le rinde homenaje a Aretha Franklin

BANG Showbiz

La cantante Taylor Swift no dudó en tomarse unos minutos de su concierto de este martes en Detroit, ciudad natal de la fallecida Aretha Franklin, para rendir homenaje con un sentido discurso en el que, además de destacar el papel tan decisivo que la diva había jugado en la historia de la música popular, no se olvidó de resaltar la poderosa influencia que esta había ejercido con sus canciones y actitudes tanto en el movimiento por los derechos civiles como en la defensa de la dignidad de la mujer.



"La semana pasada perdimos una fuerza irrepetible. Aretha Franklin no solo hizo mucho por la música, también lo hizo por los derechos de la mujer y por los derechos civiles en general. Estamos hablando de una persona a la que, al margen de lo que puedas decir de ella, al margen de las cosas más brillantes que puedas recordar de ella, nunca podrás hacerle justicia del todo. Las palabras no pueden describir todo lo que hizo por nuestro mundo", aseguró la intérprete durante su recital.

Además, la afamada intérprete pidió a todos los asistentes que se unieran a ella en un "momento de silencio" con el que rememorar el legado y también el carácter de una de las voces más portentosas de la historia, así como toda una pionera que, entre sus muchos logros, se erigió como la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986.



"Me gustaría que le dedicáramos un momento de silencio para que todos y cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre el amor y el respeto que le profesamos, tanto a ella como a todo lo que hizo en vida. Por favor, vamos a apagar las luces para tener un momento de silencio para Aretha", le dirigió al público antes de que el estadio se quedara en silencio y en completa oscuridad.

El espectáculo que la de Nashville ofreció en la urbe más poblada del estado de Michigan coincidió además con el día en que los fans y conciudadanos de Aretha Franklin pudieron darle un último adiós con la apertura de su capilla ardiente en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright, una solemne ocasión para la cual la malograda artista fue enfundada en un llamativo y elegante vestido de color rojo con un par de tacones a juego.