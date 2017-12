Esta es la razón por la que Kendall Jenner cerró su app personal

BANG Showbiz

Cuando la carrera como modelo de Kendall Jenner comenzó a despegar hace unos años, se especuló con la posibilidad de que abandonara el reality 'Keeping Up With the Kardashians' para que la popularidad de su familia no empañara su trayectoria en el mundo de la moda. Sin embargo, la posibilidad de utilizar esa plataforma para promocionar sus trabajos como modelo, sumado sin duda al jugoso cheque que recibe por temporada, hizo que esa opción quedara finalmente descartada y, de hecho, la joven de 22 años acabó siguiendo el ejemplo de sus famosísimas hermanas mayores para lanzar su propio videojuego -en colaboración con la benjamina del clan, Kylie- además de una aplicación que vio la luz en 2015 con la promesa de ofrecer a sus seguidores un vistazo más en profundidad a su vida cotidiana. (Lea: Kendall Jenner no se siente tan Kardashian)

Dos años después, la hija mayor de Kris y Caitlyn Jenner parece haberse cansado de compartir sus consejos a la hora de vestir, sus rutinas de belleza y -en resumen- sus secretos para lucir siempre impecable, en vista de que ahora acaba de anunciar que no volverá a utilizar su app KendallJ.com, por lo que a partir de ahora sus fans tendrán que recurrir a su popular perfil de Instagram para mantenerse al día de sus andanzas.

"Al mirar hacia el futuro que me depara este próximo año, me he dado cuenta de que mis prioridades y objetivos han cambiado. He disfrutado de algo más de dos años maravillosos conectando con todos ustedes, pero ahora he tomado la difícil decisión de no seguir actualizando mi app en 2018. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y tengo muchas ganas de que compartamos este siguiente capítulo", ha asegurado sin dar más explicaciones en la última publicación compartida en la aplicación, que por otra parte ya no está disponible ni en Google ni en Apple, lo que significa que su dueña no solo ha optado por no actualizarla más, sino que directamente la ha eliminado.

(Vea: Kendall Jenner supera a Gisele Bündchen, quien era la modelo mejor pagada del mundo desde 2002)

Esta decisión llega después de que Kendall fuera nombrada la modelo mejor pagada del año por la revista Forbes gracias a sus ganancias estimadas en 22 millones de dólares, consiguiendo así un título que anteriormente había ostentado Gisele Bundchen y que venía a validar la consagración definitiva del primer miembro de los Kardashian-Jenner en conseguir que la industria de la moda le abriera sus puertas, gracias a su belleza y a su esbelta silueta muy diferente a las de Kourtney, Khoé y Kim.

Pero lo cierto es que su ascenso al Olimpo de las modelos no ha estado exento de altibajos, comenzando por las críticas a su físico -que algunos no consideraban digno de recorrer las pasarelas- y la supuesta mala bienvenida que le habrían dado sus compañeras de profesión, sin olvidar el escándalo en que se vio envuelta este 2017 al protagonizar un polémico anuncio para Pepsi que fue duramente criticado por frivolizar con un tema tan delicado como las protestas raciales o las manifestaciones contra la brutalidad policial.

Pese a colocarla en situaciones incómodas, ninguno de esos incidentes ha conseguido pararle los pies a la guapa morena, quien sin duda planea revalidar su posición como la maniquí más famosa del mundo en 2018.