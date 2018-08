Estos fueron los ganadores de los Teen Choice Awards 2018

* Redacción Gente

MEJOR ACTOR DE CINE DRAMA (Galería: Imágenes de los Teen Choice Awards 2018).

Hugh Jackman – "The Greatest Showman"

Jacob Tremblay – "Wonder"

Leslie Odom Jr. – "Murder on the Orient Express"

Patrick Schwarzenegger – "Midnight Sun"

Timothée Chalamet – "Lady Bird"

Zac Efron – "The Greatest Showman" (GANADOR)

ELECCIÓN ACTOR DE SERIE DE ACCIÓN

​Chris Wood – "Supergirl"

Damon Wayans – "Lethal Weapon"

David Mazouz – "Gotham"

Grant Gustin – "The Flash" (GANADOR)

Lucas Till – "MacGyver"

Stephen Amell – "Arrow"

ESTRELLA DE TV DEL VERANO

Aisha Dee – "The Bold Type"

Aubrey Joseph – "Marvel's Cloak & Dagger"

Katie Stevens – "The Bold Type"

Meghann Fahy – "The Bold Type"

Olivia Holt – "Marvel's Cloak & Dagger" (GANADORA)

Xolo Maridueña – "Cobra Kai"

ESTRELLA FEMENINA MÁS SEXY

​Hailey Baldwin

Kendall Jenner

Lauren Jauregui (GANADORA)

Olivia Holt

Selena Gomez

Yara Shahidi

DRAMA DE TV

"Empire"

"Famous in Love"

"Riverdale" (GANADORA)

"Star"

"The Fosters"

"This is Us"

ACTOR DE DRAMA DE TV

Cole Sprouse – "Riverdale" (GANADOR)

Freddie Highmore – "The Good Doctor"

Jesse Williams – "Grey's Anatomy"

Jussie Smollett – "Empire"

K.J. Apa – "Riverdale"

Sterling K. Brown – "This Is Us"

ACTRIZ DE DRAMA DE TV

Bella Thorne – "Famous in Love"

Camila Mendes – "Riverdale"

Chrissy Metz – "This Is Us"

Lili Reinhart – "Riverdale" (GANADORA)

Maia Mitchell – "The Fosters"

Ryan Destiny – "Star"

ELECCIÓN SERIE DE ACCIÓN

"Arrow"

"Gotham"

"Lethal Weapon"

"Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."

"Supergirl"

"The Flash" (GANADORA)

VILLANO DE TV (#ChoiceTVVillain)

Anna Hopkins – "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Cameron Monaghan – "Gotham"

Gabrielle Anwar – "Once Upon a Time"

Mark Consuelos – "Riverdale" (GANADOR)

Mind Flayer – "Stranger Things"

Odette Annable – "Supergirl"

PAREJA DE TV (#ChoiceTVShip)

Cole Sprouse & Lili Reinhart – "Riverdale " (GANADORES)

Grant Gustin & Candice Patton – "The Flash"

K.J. Apa & Camila Mendes – "Riverdale"

Matthew Daddario & Harry Shum Jr. – "Shadowhunters"

Millie Bobby Brown & Finn Wolfhard – "Stranger Things"

Stephen Amell & Emily Bett Rickards – "Arrow "

ROBACÁMARAS (#ChoiceSceneStealer)

Charlie Heaton – "Stranger Things"

Katie McGrath – "Supergirl"

Nick Jonas – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Taika Waititi – "Thor: Ragnarok"

Tom Hiddleston – "Thor: Ragnarok"

Vanessa Morgan – "Riverdale" (GANADORA)

NUEVO ARTISTA

Bazzi

Khalid (GANADOR)

Lauv

Logic

Marshmello

SZA

ACTOR DE CINE DE ACCIÓN (#ChoiceActionMovieActor)

Chris Evans – "Avengers: Infinity War"

Dylan O'Brien – "Maze Runner: The Death Cure"

Henry Cavill – "Justice League"

John Boyega – "Pacific Rim: Uprising"

Robert Downey Jr. – "Avengers: Infinity War" (GANADOR)

Tom Holland – "Avengers: Infinity War"

ACTOR DE CINE DEL VERANO (#ChoiceSummerMovieActor)

Alden Ehrenreich – "Solo: A Star Wars Story"

Chris Pratt – "Jurassic World: Fallen Kingdom" (GANADOR)

Donald Glover – "Solo: A Star Wars Story"

Julian Dennison – "Deadpool 2"

Ryan Reynolds – "Deadpool 2"

Sam Claflin – "Adrift"

ACTRIZ DE CINE DE COMEDIA (#ChoiceComedyMovieActress)

Amy Schumer – "I Feel Pretty"

Anna Faris – "Overboard"

Anna Kendrick – "Pitch Perfect 3" (GANADORA)

Hailee Steinfeld – "Pitch Perfect 3"

Karen Gillan – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Rebel Wilson – "Pitch Perfect 3"

BROMISTA (#ChoiceTwit)

Anna Kendrick (GANADORA)

Chrissy Teigen

Kumail Nanjiani

Mark Hamill

Mindy Kaling

Ryan Reynolds

SERIE CIENCIA FICCIÓN/FANTASÍA (#ChoiceSciFiTVShow)

"iZombie"

"Shadowhunters" (GANADORA)

"Stranger Things"

"Supernatural"

"The 100"

"The Originals"

CANCIÓN COUNTRY (#ChoiceCountrySong)

Cry Pretty – Carrie Underwood

Heaven – Kane Brown

Life Changes – Thomas Rhett

Meant to Be – Bebe Rexha (feat. Florida G.) (GANADORA)

Mercy – Brett Young

Most People Are Good – Luke Bryan

ACTOR DE CINE CIENCIA FICCIÓN (#ChoiceSciFiMovieActor)

Chadwick Boseman – "Black Panther"

Chris Hemsworth – "Thor: Ragnarok" (GANADOR)

Dwayne Johnson – "Rampage"

Mark Ruffalo – "Thor: Ragnarok"

Ryan Gosling – "Blade Runner 2049"

Tye Sheridan – "Ready Player One"

ARTISTA MASCULINO (#ChoiceMaleArtist)

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Louis Tomlinson (GANADOR)

Niall Horan

Shawn Mendes

ARTISTA LATINO (#ChoiceLatinArtist)

Becky G

CNCO (GANADORES)

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

FANDOM (#ChoiceFandom)

#BLINKS

#BTSArmy (GANADORES)

#CNCOwners

#Directioners

#Harmonizers

#Swifties

ARTISTA INTERNACIONAL (#ChoiceinternationalArtist)

Black Pink

BTS (GANADOR)

CNCO

EXO

Got7

Super Junior