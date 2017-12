Estos son los regalos que los famosos colombianos no recibirían

Redacción gente

Este 24 de diciembre muchas personas en Colombia y en el mundo tienen la costumbre de dar algún obsequio a un amigo o familiar. Sin embargo, es necesario conocer muy bien los gustos de la persona para no regalar algo inoportuno, que no le guste o que nunca lo vaya a usar.

Estos famosos colombianos le contaron al programa La Red que es lo que no aceptarían. El actor Santiago Alarcón no recibiría una camiseta de Millonarios debido a que es hincha de Nacional. “El único equipo que siempre quiero que pierda es Millonarios. El resto puede ganar”, le contó Alarcón, entre risas, a La Red. Sin embargo, afirmó que es muy tolerante y respeta a los hinchas de todos los equipos.

Por su parte, Tahiana Bueno jamás recibiría un vestido de baño usado por más lindo que sea. María Laura Quintero, reconocida actriz de “Los Morales”, de Caracol, no aceptaría un arma. “Le tengo pavor a las armas. Que regalemos arte”, mencionó.

Las mochilas no serían el mejor regalo para la actriz Xilena Aycardi porque no le gusta la textura. La modelo Johana Uribe no come carne, razón por la cual, ese no sería el mejor detalle. Andrés Toro, actor colombiano, no aceptaría un tatuaje. “No me gustan ni cinco”, comentó a La Red.