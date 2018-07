Gal Gadot visita un hospital infantil vestida de Wonder Woman

La famosa actriz se metió en su papel de superheroína, pero esta vez el motivo no fue ningún crimen, sino los niños de un hospital en Virginia que soñaban con conocerla.

Gal Gadot es una superheroína tanto dentro como fuera de la pantalla. La protagonista de Wonder Woman acudió el pasado fin de semana a visitar un hospital infantil caracterizada como su popular personaje. Según Variety, tanto los niños como el personal del Inova Children's Hospital de Annandale, Virginia pudieron conocer a Gadot, que pronto estrenará la secuela de Wonder Woman. (Le puede interesar: Directora de "Wonder Woman 2" comparte las primeras imágenes)

"Gracias Gal Gadot por visitarnos en Inova Children's Hopsital", tuiteó el Dr. Lucas Collazo con una foto del personal y la actriz. "Eres una verdadera Mujer Maravilla. A los niños les encantó... y también al personal", añadió. (Le puede interesar: "Wonder Woman 2" será una realidad muy pronto)

"Wonder Woman 2" está actualmente en fase de producción en Washington DC, y su estreno está previsto para el 1 de noviembre de 2019. Patty Jenkens regresa a la dirección y Kristen Wiig interpretará a la villana, Barbara Minerva, también conocida como Cheetah. También está confirmado el regreso de Chris Pine, que volverá a dar vida a Steve Trevor. (Le puede interesar: Pedro Pascal se une a Gal Gadot en la película "Wonder Woman 2")

Hace unas semanas se filtró a través de Twitter un vídeo del rodaje del nuevo filme, en el que la actriz aparecía filmando una escena con el mítico jet invisible y luciendo el nuevo traje de la superheroína, muy similar al atuendo de la primera entrega.

Además, Warner en su cuenta de Twitter también reveló un poco a cerca de los lugares en los que se están grabando algunas de las escenas de la película.

La secuela es la octava entrega de la franquicia del Universo DC, y la cuarta película en la que aparece Gadot como Wonder Woman. La primera cinta tuvo gran éxito de taquilla, recaudando mas de 820 millones de dólares en todo el mundo. (Le puede interesar: Así combatirá Wonder Woman 2 el acoso sexual)