Gigi Hadid admite no estar conforme con su cuerpo

Daniela Suárez Zuluaga

Gigi Hadid es una de las modelos más aclamadas en las pasarelas estadounidenses, entre ellas, una de las más famosas a nivel mundial: Victoria's Secret. Como casi todas las mujeres en el mundo del modelaje, Hadid vive en un entorno en el que la belleza se rige bajo el término de la "perfección" y la presión social, pero eso no la frena, a pesar de las críticas es una mujer que se caracteriza por amarse a sí misma a pesar de los complejos y las críticas.

A sus 22 años, esta famosa modelo cuenta con casi 40 millones de seguidores en Instagram, fama que también ha logrado por su entrañable amistad con las hermanas Jenner. A pesar de vivir en un mundo de mujeres con cuerpos supuestamente perfectos, en la entrevista que dio a la revista Harper's Bazaar, dice que, como todas las mujeres, ella también se acompleja por ciertas cosas: "Si pudiera elegir, me gustaría volver a tener mi cola y tendría el busto que tenía hace algunos años. Pero, honestamente, no podemos mirar atrás y lamentarnos. Yo amaba el cuerpo que tenía en ese momento y amo a mi cuerpo ahora", dice la modelo, quien fue entrevistada por Blake Lively, conocida por su papel en la serie Gossip Girl.

Hadid también hizo énfasis en la presión a la cual es sometida, sobre todo en el mundo de la moda, en el que constantemente le están exigiendo ser “perfecta”, o al menos, mostrarse así ante sus seguidores en redes sociales. Esta falsa perfección que se viraliza en las redes sociales suele ser perjudicial, sobre todo para la juventud. En esta entrevista también se mencionó la importancia que tiene que los jóvenes no se predispongan ante la “belleza” que se viraliza por internet, pues las mejores fotos de las mujeres más bellas suelen estar retocadas con Photoshop.

Con respecto a los comentarios en sus redes sociales, Hadid afirma que "La gran mayoría son tonterías. Pero igual duele. La gente suele decir que amaba mi cuerpo de antes, pero yo no estoy delgada porque me entregué a la industria, lo estoy porque sufro de Hashimoto, así que me veo obligada a comer sano”. Antes, Hadid solía tener un cuerpo voluptuoso debido a que era jugadora de voleiból, sin embargo, la mayoría de críticas que hoy recibe se deben a su delgadez.

A pesar de las críticas por su actual figura, Gigi Hadid afirmó que siempre hay belleza en los cambios, y que es natural que el cuerpo crezca y cambie. Aunque a veces le resulte difícil ignorar los malos comentarios, la modelo se ama a sí misma tal y como es.