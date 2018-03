Guillermo del Toro revela que se divorció el año pasado

BANG Showbiz

Solo unos días después de consagrarse como uno de los realizadores estrella de Hollywood al hacerse con dos premios de la Academia por su película La forma del agua, un filme que en total consiguió cuatro Óscar, el director Guillermo del Toro ha desvelado públicamente que en septiembre del año pasado puso fin a su matrimonio de más de 30 años con Lorenza Newton tras permanecer varios meses separados.



"Nos separamos en febrero y nos divorciamos en septiembre [de 2017], pero hasta ahora lo sabía muy poca gente", ha confesado el aclamado cineasta en conversación con el diario mexicano Reforma.



Por otro lado, el también responsable de títulos como El espinazo del Diablo o El laberinto del fauno ha querido salir al paso de los rumores que, desde hace unos días, le vinculan sentimentalmente a la guionista estadounidense Kim Morgan, negando de forma rotunda que entre ambos exista algo más que una bonita amistad y una prolífica relación profesional.



"Está trabajando conmigo ahora y tenemos una gran amistad. En el caso de que aparezca algo raro en los periódicos, déjenme aclarar que me separé en febrero y que empecé a trabajar con ella hacia el final de ese verano", ha comentado para zanjar el debate en torno a su vida amorosa y, sobre todo, para evitar que se especule con una supuesta asociación entre los dos hechos.



Hay que recordar que en su discurso de aceptación tras recibir la estatuilla al mejor director de la noche, en la ceremonia que tuvo lugar el pasado domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Guillermo del Toro no dudó en transmitir su agradecimiento a sus hijas Marisa y Mariana -fruto de su extinto matrimonio con Lorenza-, a su amiga Kim -quien habría escrito el guion de su próxima cinta-, así como a otras muchas personas entre las cuales, sin embargo, no se encontraba la que fuera su esposa.