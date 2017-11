Hija de Will Smith asegura que crecer expuesta a la atención mediática es "absolutamente terrible"

BANG Showbiz

Willow Smith, la hija de los actores Will y Jada Pinkett Smith, dijo que crecer bajo la sombra de la fama de sus padres no es tan fabuloso como mucha gente se imagina. Así lo aseguró en una entrevista a Girl Gaze Online, en la que comentó que la fama es "absolutamente terrible".

"Voy a ser completa y brutalmente sincera: es absolutamente terrible. Crecer y tratar de entender tu vida... mientras el resto del mundo te observa y siente que tiene algún derecho a juzgarte, es horrible de una manera insoportable", asegura la joven de 17 años que trabaja para forjarse una carrera como actriz, cantante y modelo.

Por sorprendente que pueda parecer, ella considera que su decisión de seguir los pasos profesionales de sus padres es una consecuencia natural, y la única posible, de ese insoportable escrutinio.

"La única manera de superarlo es meterte de lleno en ello. No puedes cambiar tu cara, o quienes son tus padres. No puedes cambiar nada de eso. Cuando naces en medio de ello, solo tienes dos opciones: o lo aceptas por completo y tratas de generar un impacto positivo desde el interior, o desapareces de la sociedad. No hay un término medio", afirma.

También de forma chocante en alguien que ha utilizado su Instagram -en el que cuenta con dos millones y medio de seguidores- para pasar de ser 'la hija de' a una de las celebridades más influyentes de su generación, Willow Smith considera que ese tipo de plataformas resultan del todo nocivas para los jóvenes.

"Creo que la mayoría de los jóvenes, como yo, acaban entrando en una espiral de depresión, mientras el mundo se queda sentado observándolos a través de sus teléfonos móviles, riéndose y haciendo bromas o creando memes, sin importarles la horrible repercusión que ese estilo de vida tiene en la psique humana", reflexiona.