Janelle Monae se declara pansexual en su más reciente entrevista

BANG Showbiz

La orientación sexual de la cantante y actriz Janelle Monae ha dado pie a todo tipo de rumores en los últimos tiempos, incluyendo varios que la relacionaban con la intérprete Tessa Thompson, con quien ha colaborado en varios videoclips. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la también actriz ha decidido despejar cualquier duda al respecto en una sincera conversación para la revista Rolling Stone, en la que relata sin tapujos cómo siempre había considerado que le atraían tanto los hombres como las mujeres -y por tanto se identificaba como bisexual- hasta que hace un tiempo se dio cuenta de que, en realidad, el género o sexo de una persona no era un factor de importancia para ella cuando se fijaba en alguien como posible interés romántico.



"Siendo una mujer negra y queer en Estados Unidos, alguien que ha mantenido relaciones tanto con hombres como mujeres, siempre me he considerado una mujer completamente libre", asegura con orgullo en la mencionada entrevista, en la que explica con calma su evolución de la bisexualidad a la pansexualidad.



"Poco a poco comencé a leer acerca de la pansexualidad y me di cuenta de que hablaba de cosas con las que yo me identificaba. ¡Siempre estoy abierta a aprender más acerca de mí misma!", añade.



En los inicios de su trayectoria, la artista optó por censurar las letras de sus canciones por miedo a que cualquier referencia sexual demasiado explícita contribuyera a que la juzgaran o encasillaran, pero esa represión acabó por pasarle factura a su salud mental.



"Lo único que podía pensar era que, para entrar en esta industria, tenía que tener un aspecto determinado, y me parecía que mi imagen no se ajustaba al estereotipo de artista negra femenina que existe. Me sentía incomprendida y me di cuenta de que necesitaba buscar ayuda para no acabar destruyéndome a mí misma, o convirtiéndome en una persona confusa a ojos del resto del mundo. Me aterrorizaba que alguien pudiera verme en un momento en que no estuviera al cien por cien, y esa obsesión acabó siendo demasiado", recuerda ahora.



Por suerte, los tiempos en los que evitaba pronunciarse acerca de su vida sentimental y respondía a cualquier pregunta sobre la misma con la ambigua frase 'solo salgo con androides' han quedado atrás. En esta etapa de su carrera, ni siquiera lo piensa dos veces antes de rodar un videoclip como el de 'Make Me Feel', en el que coquetea tanto con hombres como con mujeres, aunque reconoce que explicar los detalles de sus preferencias románticas a su familia es su gran asignatura pendiente.



"Es que no tengo tiempo para organizar una reunión con mi familia, que es muy grande, y decirles: 'pues tengo noticias'. Sí, hay personas en mi vida que me quieren y tienen preguntas qué hacerme, y supongo que cuando vaya a casa (en Kansas), no me quedará más remedio que responderlas", asegura sin darle demasiada importancia al asunto.