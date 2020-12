Jessica Cediel: “El éxito es ser un buen ser humano”

Desde este sábado 5 de diciembre, ella presenta “Bingos felices”, una sección de “Sábados felices”, de Caracol Televisión.

¿Cómo finaliza el año para Jessica Cediel?

Para mí ya todo es lo mismo. Lo importante es que estoy bien, tengo salud y mi familia también está bien. Estoy tranquila, con días de mucho aprendizaje, mucho estudio, mucha oración y mucho oficio.

¿Qué destaca entre los aprendizajes de este año?

La calidad del tiempo. Creo que esta pandemia enseñó que hay que darle prioridad a lo que realmente se la merece, y a veces como que nos dejamos llevar por otras ocupaciones. Pero cuando uno sabe que necesita tener a Dios y salud, lo demás es complemento. No hay plata ni éxito que compre la salud, así que para mí esa es mi prioridad.

¿Qué significa el éxito para usted?

Para mí el éxito es ser un buen ser humano. El éxito es subjetivo, lo que para mí significa y representa puede que para otro no, entonces es algo que no se puede generalizar. Para mí el éxito es que cada uno, como persona, se pueda realizar y se sienta plena emocional y familiarmente. Cada uno tiene metas diferentes, pero creo que el hecho de estar vivos es un éxito, por lo menos para mí, porque este año tuve una batalla muy fuerte.

¿Cómo estuvo este año laboralmente?

Estuvo muy raro, porque a nivel televisivo había unos proyectos muy grandes en Estados Unidos, pero tuvieron que ser postergados o cancelados por el coronavirus. A comienzo de año rodé una película en Colombia, supuestamente la íbamos a estrenar en septiembre, pero estoy feliz porque cierro el año con Caracol Televisión presentando Bingos felices de Sábados felices, que creo que llega a brindarle entretenimiento a la familia colombiana, en un programa tan icónico, y a entregar dinero, que creo que a ninguno le cae mal. También tengo mi empresa familiar, con mis hermanas, y por la pandemia no hemos podido arrancar con la venta de productos, pero esperamos arrancar con este proyecto en enero.

¿Cómo se forjó el regreso a Caracol Televisión?

Caracol siempre ha sido mi casa en Colombia, independientemente de que en Estados Unidos esté trabajando con Telemundo; en ambos canales soy freelance, pero los dos son mi casa. No se cruzaron los horarios y pude concretar el regreso a Caracol. Me da mucha felicidad trabajar en Sábados felices porque es un programa que veía de chiquita con toda mi familia. Y ahora, ser parte del elenco, aunque estoy de lejitos, porque Bingos felices es un nuevo formato, me parece lo máximo.

¿De qué se trata “Bingos felices”?

Bingos felices llega para llevar alegría y también muchos premios a la familia colombiana. El primer paso es que la gente tiene que ingresar a Ganabingo.com para escoger su tripleta y, cuando tiene ya los números y combinaciones, la página genera un código con el que hay que ir a un punto de pago físico, y así puede participar en los bingos cada sábado. A las 7:30 de la noche se empiezan a jugar los tres primeros bingos, el primero por $3 millones, el segundo por $4 y el tercero por $5 millones, y eso se juega vía streaming. Luego, en el show de Sábados felices se juegan los premios gordos por $20, $30 y $100 millones. Estos últimos son los que presento yo.

¿Qué proyectos tiene para el 2021?

Este año termina muy bien porque sigo viva y para mí eso es lo más importante. Estoy agradecida, porque fue un año de mucho aprendizaje y soy sobreviviente del COVIC-19, ya lo batallé y todos en mi familia salimos adelante. Para el otro año tengo la prioridad de mi empresa, tengo un proyecto muy grande con Telemundo y varias propuestas de cine. Todo está en pausa, pero sí vienen muchas cosas muy bonitas.