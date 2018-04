Jessica Simpson no descarta volver a ser madre

BANG Showbiz

La cantante Jessica Simpson y su esposo, el exjugador de fútbol americano Eric Johnson, ya pueden presumir de haber formado una adorable familia tras la llegada a sus vidas de los pequeños Maxwell (5) y Ace (4), pero lo cierto es que los dos enamorados siguen "trabajando" muy duro para ampliar su descendencia de cara al futuro y especialmente ahora que su primogénita ha empezado a comportarse, en palabras de la artista, como toda una "adolescente".



"Mi hija va a cumplir seis años el 1o. de mayo, mientras que mi hijo llegará a los cinco el próximo 30 de junio. Y claro, cada vez que lo pienso me digo a mí misma: 'Espera, este niño ya no es un bebé, es casi un hombrecito'. Y encima mi hija ya se piensa que es una adolescente, por lo menos Ace todavía se porta como un bebé en ciertos aspectos", explicó la artista.



"Mi marido y yo siempre estamos 'trabajando' en ese sentido. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Sería un milagro si ocurriera", aseguró al tiempo que dejaba entrever que, a sus casi 38 años, podría resultarle complicado volver a quedarse embarazada.



Al margen de lo que pueda pasar en el futuro, Jessica Simpson y Eric Johnson han dejado constancia de que tras cuatro años de idílico matrimonio y dos hijos en común, su historia de amor no podría gozar de mejor salud, una envidiable dinámica conyugal de la que la artista -hermana mayor de la también cantante Ashlee Simpson- ha querido revelar ahora algunas de las claves que la sustentan.



"Hay momentos en los que necesitamos disfrutar de algo de tiempo para nosotros solos. Por ejemplo, hace poco viajamos los dos juntos sin los niños y pudimos dedicarnos toda nuestra atención el uno al otro", comentó Jessica Simpson.