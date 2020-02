John Travolta, la leyenda del cine, cumple 66 años

* Redacción Gente

El actor, cantante, bailarín, piloto de avión, productor estadounidense, ganador de un Globo de Oro y un premio BAFTA, nació el 18 de febrero de 1954 en Englewood, Nueva Jersey, Estados Unidos.

John Josep Travolta es el menor de seis hermanos. Sus padres, Salvatore y Helen Travolta, siempre apoyaron su carrera artística. Su madre, Helen, fue su gran mentora. En su juventud había sido actriz y daba clases de actuación. Ahí fue donde el actor de "Grease" y "Pulp Fiction" decidió seguir los pasos de su madre.

"Me aconsejó que dejase la escuela a los 16 años para dedicarme a la interpretación. Siempre estábamos preparando obras en el sótano, desde que tenía cinco años. Inspiró mi amor por la interpretación", comentó Travolta en una entrevista a The Sun sobre la relación de su madre con su carrera.

Desde pequeño, y junto a sus hermanos Margaret, Ellen, Annie, Joey y Sammy, hacía obras de teatro en su casa. Su padre, Salvatore, construyó un mini escenario con telón para que sus pequeños se divirtieran actuando mientras su madre los dirigía.

Travolta siguió creciendo y ya no solo actuaba en el patio de su casa, sino que lo hacía en las obras de teatro del colegio.

"La lluvia del Diablo" – donde conoció a la actriz Joan Prather quien lo indujo a la religión de la Cienciología, de la cual sigue siendo miembro hasta el día de hoy – " Welcome Back Kotter", "Carrie" y "El chico de la burbuja de plástico" - donde conoció a su primer amor: la actriz Diana Hylandm, 18 años mayor que él y quien murió a causa de un cáncer de mama - lo convirtieron en un ídolo juvenil.

El punto máximo de su carrera lo alcanzó con "Saturday Night Fever" cuando interpretó al carismático bailarín Tony Manero, papel que le valió una nominación a Mejor Actriz en los Premios Óscar. En dicha película interpretaba a un muchacho que tenía un trabajo intrascendente como dependiente de una tienda de pinturas, pero que tenía una vida diferente los sábados cuando iba a bailar a la discoteca "Odisea 2001", donde se convertía en una estrella.

Después de la cinta, y de demostrar su talento para el baile, la carrera de Travolta vislumbraba un buen futuro, sin embargo, no imaginaba que todo cambiaría con su siguiente cinta - la cual lo convertiría en el ícono de toda una época.

Travolta interpretó al rebelde Danny Zuko en la película "Grease". La historia se basa en Zuko y la inocente Sandy (Olivia Newton) quienes mantienen un romance durante las vacaciones creyendo que no se volverán a ver, sin embargo, todo cambia cuando descubren que estudian en la misma escuela.

"Significa que hay una producción que desafía al tiempo y el público la sigue queriendo como el primer día. Es algo que me da mucho orgullo. Es como si no hubiera envejecido nunca. No creo que haya otra película más allá de ‘Pulp Fiction’ que cuente con ese factor de aprecio en el cine", dijo el actor cuando le preguntaron cómo se sentía al saber que “Grease” se sigue viendo como ayer, 40 años después.

Después el éxito de “Grease”, Quentin Tarantino lo contactó para formar parte del elenco de “Pulp Fiction”. Travolta aceptó e interpretó al matón Vincent Vega junto a los actores Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis.

La película se estrenó en el Festival de Cannes, en 1994, y obtuvo excelentes críticas. Ganó un Premio Palma de oro y obtuvo siete nominaciones a los Premios de la Academia: uno de ellos para el propio Travolta como Mejor Actor.

En la película interpreta la figura de un matón junto con otro hombre llamado Jules, papel encarnado por Samuel Jackson, en la que tiene que recuperar un maletín con un preciado tesoro, propiedad de su jefe, el señor Wallace. En la cinta también participan Bruce Willis, que hace de boxeador, y Uma Thurman como la mujer de Wallace.

"Me siento muy afortunado de que sean un referente, y que las mismas hayan cambiado el cine. Es un orgullo, la verdad. Y no es que haya sido mi intención, pero al parecer es un trabajo que ha pasado a formar parte de la cultura popular, y hasta ha alcanzado el estatus de icónico", dijo el actor cuando le preguntaron sobre el legado de sus películas en la industria cinematográfica.

Su otra pasión, la aviación

Aparte de la actuación, la aviación también es una de sus grandes pasiones. De hecho, llamó a su hijo primer hijo Jett.

Travolta cuenta con licencia de piloto comercial y también, tiene el permiso para pilotear diversos jets. En varias ocasiones ha dicho que tiene más de cinco aviones, pero, dicha información no es segura.

Tiene una casa en Jumbolair, en Florida, donde cuenta con un hangar propio - un lugar utilizado para guardar y mantener aeronaves-. Además, su casa posee dos pistas que le permiten estar en un avión cuando quiere alejarse del estrés y la fama de la actuación.

Su gran amor, Kelly Preston

Los dos actores se conocieron en 1987 durante el casting de “Los expertos”. En ese momento, Preston estaba casada con el actor Kevin Gage y, aunque gustaba de Travolta, nunca intentó nada por su relación. Después del divorcio de Preston con Gage, como si se tratase de una historia de amor, el destino los volvió a unir.

La atracción de los dos fue tanta que empezaron a salir y a los pocos meses se casaron. Los primeros años fueron los mejores para la recién pareja, sin embargo, todo se derrumbó cuando descubrieron que Jett, su primogénito, sufría la enfermedad de Kawasaki, que causa la inflamación de los vasos sanguíneos. El joven falleció a los 16 años cuando sufrió un ataque de epilepsia mientras se bañaba en la residencia de los Travolta en las Bahamas.

En honor a él, sus padres fundaron “Jett Travolta”, una fundación para ayudar a los jóvenes con necesidades especiales.

“Creo que los dos intentamos llevar el dolor lo mejor que pudimos. Fue un momento en el que era muy difícil mirarnos el uno al otro, pero la fuerza de nuestra relación nos ayudó”, reconoció Preston en ese momento.

Rumores y denuncias

Al mismo tiempo que inició su carrera actoral, empezaron los rumores sobre su sexualidad. Algunos medios estadounidenses aseguran que, en esa época, Travolta empezó una relación con el actor Tom Cruise, que mantienen hasta el día de hoy. Sin embargo, dicha información nunca se ha confirmado.

Después de la muerte de su hijo, los rumores incrementaron. Algunos medios dieron a conocer que, al parecer, el encargado de encontrar el cuerpo de Jett fue Jeff Kathrein, niñero y presunto amante del actor.

A estos escándalos también se suman las denuncias que ha recibido por parte de dos masajistas, quienes lo acusan por presunto asalto, acoso y agresión sexual.

El primer caso, supuestamente, ocurrió en el Hotel La Quinta en Pal Springs de California, cuando el protagonista de “Pulp Fiction” decidió acudir al spa del sitio. Un masajista de 21 años denunció que se sintió “violado” por Travolta quien le habría tocado las nalgas y le insinuó que, si “le gustaba el sexo entre hombres, y que de ser así le contara cómo para poder fantasear”. El caso fue cerrado.

El segundo hecho ocurrió con el masajista chileno Fabian Zanzi en medio de un crucero de la marca Royal Caribean International. Zanzi aseguró que Travolta se desnudó frente a él y le pidió algunos favores sexuales, pero tras ver la negativa del chileno, le ofreció 12 mil dólares a cambio de su silencio.

"Me dice que tiene algo en el cuello, creí que era una pelusa, al acercarme se saca la bata blanca y queda desnudo. Me abraza, me pide que le haga un masaje", dijo Zanzani.

Luego llegaron dos nuevas demandas por masajistas de hoteles. Sin embargo, el punto del clímax sucedió con la denuncia del piloto Douglas Gotterba, quien aseguró que tuvo una relación con Travolta.

“Me pareció ofensivo, más aún después de la pérdida de mi hijo. Fue lo más bajo que me tocó vivir. Los asuntos sexuales siempre resultan interesantes. Son el talón de Aquiles de las celebridades. Vienen de personas que quieren dinero”, comentó el actor en una ocasión.

En todas las denuncias, los abogados de Travolta aseguraron que las acusaciones en contra del actor "son tan absurdas como ridículas".