El proyecto se realizará durante el mes de agosto

Juan Moore y el auge de la fotografía móvil

Daniela Suárez Zuluaga

Hace algunos años no nos imaginábamos lo que íbamos a ser capaces de hacer con un celular; la herramienta que funcionaba, en principio, únicamente como un medio de comunicación, es ahora un elemento fundamental en la cotidianidad de la mayoría de las personas.

En algo así como un “objeto sagrado” se ha convertido esta herramienta, que con todas sus innovaciones ha permitido aumentar, de una manera poderosa, el potencial de las cámaras que los componen. La dinámica de la fotografía está cambiando… antes se migró de lo análogo a lo digital, hoy en día la tecnología implementada en los teléfonos móviles hace que estos se conviertan en un instrumento de trabajo.

Juan Moore, fotógrafo bogotano de 24 años y pionero en fotografía móvil trabaja en ambos campos, y su experiencia lo ha hecho concluir que ambas modalidades pueden coexistir de una forma armoniosa, teniendo en cuenta que es cuestión de perspectiva, capturando imágenes que se salgan de lo convencional.

Para probarle esto a algunos escépticos en el tema, o a gente que está interesada en aprender a explotar ese potencial que tienen las cámaras de sus celulares, Moore le dio vida a su proyecto “The Co Lab”, un workshop enfocado a sacarle el jugo a la fotografía móvil.

Juan no viene de una familia con influencias artísticas, pero desde pequeño sintió gran afinación por el universo estético y lo reflejaba interesándose por la moda y la gastronomía. Antes de sus 14 años ya había realizado cursos de cocina en el Sena y sin dudarlo, decía que quería ser chef. Por el trabajo de su papá debió dejar Colombia y viajar hacia Washington, EEE.UU., donde la vida le tendría preparada una sorpresa que cambiaría su historia.

“Me acuerdo que cuando llegué a Washington la mayoría de las clases ya estaban llenas y mis únicas opciones eran fotografía y teatro…” En ese viaje, tuvo su primer acercamiento hacia la fotografía, con la que descubrió que podría capturar la perspectiva que tenia de su entorno, y quedó fascinado.

“Desde hace rato he querido devolverle a la vida un poco de lo que me ha enseñado y quise hacerlo de una manera chévere. Hace poco fui profesor en La Sabana de un diplomado de fotografía, y fue muy lindo porque me gradué apenas en septiembre, y ya fui profesor”, cuenta el fotógrafo. “Por tomar fotos me han pasado muchas cosas en la vida y estoy acá por eso. Esto es algo a lo que le quiero seguir apostando, y “The Co Lab” nace a partir de ahí, quise siempre hacer algo donde la gente pudiera aprender cosas que yo también tuve que aprender a lo largo del tiempo con muchas pruebas y errores, y mostrárselos de una manera que fuera más interesante”, concluye.

A su corta edad, Juan Moore ha participado más de cinco veces como fotógrafo en Colombiamoda; trabajó también con la cámara en el reality “La Agencia” de Caracol Televisión en el grupo de Carolina Castro, y fue autor de una portada de la revista Vogue. Siempre quiso desarrollar un proyecto como “The Co Lab”, pero sus ocupaciones no le permitían darle un norte en específico. “Lo primero que quise hacer fue crear algo que tuviera un nombre propio y un valor agregado. "Co" es la raíz de lo que para mí significa mi trabajo, que es el poder de dos o más personas; mi trabajo no es nada si no tengo alguien más. Es un tema de comunicación, colaboración, conexión, convergencia y cocreación”, explica Juan.

La fotografía hecha con dispositivos móviles ha sido bastante criticada, tanto por los fotógrafos puristas, como por la gente del común. Juan da un ejemplo muy claro con la experiencia que tuvo cuando participó en “La Agencia”, y sus “haters” le comentaban en su Instagram que sus fotos parecían tomadas con la cámara de un celular. “¿Desde cuándo se convirtió eso en algo malo?” se preguntaba.

“Yo no quiero enseñarle a la gente a tomar fotos como yo, sino ayudar a descubrir qué es eso que los diferencia, así que quise darle a esto un vuelco y enfocarme en el paso de la fotografía convencional a la fotografía móvil; por eso este proyecto es el primer workshop de fotografía profesional dirigido a smartphones, donde lo que quiero es rescatar la perspectiva de cada persona, y que cada uno pueda crear algo en donde lo único que cambia es el dispositivo”, cuenta el fotógrafo sobre su proyecto, y aclara que no es necesario tener un smartphone último modelo para tomar buenas fotografías.

Con la aclaración de que este workshop no está dirigido a blogueros, instagrammers o influencers, Juan dice que este proyecto está elaborado de una manera profesional, en el que junto a su equipo experimentarán la magia de las cámaras móviles.

“’The Co Lab’ está dividido en tres fechas, donde van a ser 16 horas en total, son cinco panelistas, tres locaciones, y al final del workshop, con las 45 personas que van a participar, lo que quiero hacer es una galería donde la gente pueda ir y firmar su foto, y decir "esta foto fue tomada con un Motorola, Samsung, Huawei.... etc. todo enfocado a que realmente todo el trabajo se hizo con smartphone”, concluye Moore.