Juego de Tronos: ¿Filtrada la destrucción de Desembarco del Rey en la 8ª temporada?

Una práctica que el equipo de la serie trata de evitar por todos los medios... pero que parece imposible detener.

Según los comentarios de varios usuarios de Twitter, la última filtración hace referencia a la capital de los Siete Reinos: Desembarco del Rey. Tal como asegura un tuitero, la ciudad podría arder en llamas en algún momento de la octava temporada. El tuit en cuestión rezaba lo siguiente: "Tan sangrientamente increíble he encontrado Desembarco del Rey. Estaba temblando de emoción".

Las fotografías que acompañan el tuit muestran una panorámica de los estudios Titanic, sitos en la capital de Irlanda del Norte. Allí, en Belfast, es donde se está llevando a cabo una parte importante del rodaje. Incluso varios miembros del elenco han subido a sus redes sociales imágenes juntos a sus compañeros. La magnitud de los estudios y la grabación al aire libre permite tomar fotografías con drones, lo que anticipa filtraciones conforme avancen los plazos de rodaje.

@WiCnet so bloody awesome finding kings landing. Was buzzing with excitement. #gameofthrones #WinterIsHere pic.twitter.com/LSn4QJts8b

— Nial Birney (@NialBirney) 3 de diciembre de 2017