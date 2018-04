Kaley Cuoco dice que por culpa de su exesposo dejó de creer en el amor y el matrimonio

BANG Showbiz

Aunque han pasado ya dos años desde que oficializara su divorcio, y por el camino ha tenido tiempo incluso de encontrar de nuevo el amor, Kaley Cuoco aún no ha perdonado a su exmarido, el tenista Ryan Sweeting, por hacerle perder la fe en la institución del matrimonio durante una larga temporada.

La perspectiva que ofrece el paso del tiempo, que en muchos casos contribuye a que ambas parten acepten su parte de culpa en el fracaso de una relación, no ha servido sino para convencer a la protagonista de 'The Big Bang Theory' de que el deportista fue el único responsable de que su historia de amor acabara en una batalla legal por la fortuna de la actriz que, finalmente, conservó intacta.

"Honestamente, pensaba que no volvería a casarme. Mi ex arruinó hasta la palabra en sí para mí. En esa primera ocasión, me casé con alguien que acabó cambiando por completo", asegura Kaley Cuoco, una de las mejor pagadas de la televisión, en una nueva entrevista a la revista Cosmopolitan.





"La persona con la que acabé no era la misma que había conocido en un principio. Y eso no era mi culpa... era la suya. Yo tenía muy claro cuánto tenía que dar y qué quería recibir a cambiar".

En una nota ya más positiva, Kaley Cuoco ha reconocido que el doloroso desenlace de su primer paso por el altar, que se produjo tres meses después de que conociera a Sweeting, ha servido para que eventualmente encontrara al hombre de sus sueños: su prometido Karl Cook, un apasionado de los caballos como ella e hijo además de uno de los magnates más ricos de las compañías de software.



"Sabía que tenía que ser paciente... He tenido que pasar por muchas, pero todas ellas me han llevado hasta Karl", concluye.

A finales del año pasado y coincidiendo con la celebración del 32 cumpleaños de la estrella, su chico decidió dar el gran paso y pedirle que se casara con él, consiguiendo que ella rompiera a llorar a lágrima viva hasta en punto de no ser capaz de articular palabra.

"Tras casi dos años, por fin he reunido el valor para pedirle que se case conmigo. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que este vídeo demuestra que también lo ha sido para Kaley... y al final ha dicho que sí", aseguraba divertido Karl Cook en sus redes sociales junto a un video del momento, en el que se veía a Cuoco.