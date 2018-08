Kanye West asegura ser el Steve Jobs de esta generación

BANG Showbiz

El rapero Kanye West siempre ha tenido muy presente que buena parte de su éxito, y sobre todo su consagración en la escena del hip hop, se deben hasta cierto punto a la importante plataforma de difusión que para sus canciones tuvo la tienda virtual iTunes -una de las primeras del sector-, por lo que no dejó pasar la oportunidad de felicitar personalmente a todo el equipo de la firma Apple tras haberse convertido esta en la primera compañía privada del mundo en alcanzar un valor en bolsa de un trillón de dólares. (Le puede interesar: Kanye West iguala a Los Beatles y Eminem al posicionar ocho álbumes en el número uno)



Sin embargo, semejante circunstancia ha servido fundamentalmente al artista, padre de tres hijos con la estrella televisiva Kim Kardashian, para honrar una vez más la memoria del fallecido Steve Jobs -fundador y, hasta su muerte en 2011, director gerente de la corporación-, reivindicar el papel tan significativo que jugó en el campo de la tecnología y la innovación y, por supuesto, por haberse erigido como uno de sus principales referentes y modelos a seguir

.



"Steve Jobs, siempre has sido una de mis grandes fuentes de inspiración, y tanto tu trayectoria como tu afán de superación siempre me han ayudado a sacar fuerzas y a tratar de ir un paso más allá", escribio a Jobs, quien murió a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas. (Le puede interesar: Kanye West iguala a Los Beatles y Eminem al posicionar ocho álbumes en el número uno)



"Felicidades a Apple por llegar al trillón de dólares, y felicidades a Tim Cook, Eddie Q, John Ives y a toda la gente de Apple. Es tan importante y especial todo lo que hacen para el planeta... Gracias por ser tan maravillosos", dice el resto del escrito que ha compartido a través de su perfil de Twitter.



Fiel a su estilo, el controvertido músico, productor y, de forma esporádica, diseñador de moda no tuvo reparo en calificarse a sí mismo como el 'Steve Jobs' de su generación en una ocasión en el marco de una divertida entrevista sobre su carácter polivalente y sus muchos talentos.



"Creo que Kanye West va a tener un efecto en la historia de la humanidad muy similar al que ya tiene Steve Jobs. De hecho, ya puedo decir que soy el Steve del internet, de la calle, de la cultura y de la moda. Y punto", aseguraba henchido de orgullo hace unos años, poco antes de esa Navidad en la que no dudó en regalar a su adorada esposa numerosas acciones de la multinacional. (Le puede interesar: Kanye West lanza su segundo álbum en poco más de una semana)